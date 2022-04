Frasi per augurare il buongiorno a un’amicizia speciale

Ci sono delle frasi uniche per dare il buongiorno agli amici più speciali? Non auguriamo un giorno meraviglioso solo al nostro amore. Quante volte, appena sveglie, prendiamo il cellulare in mano per scrivere all’amica di sempre? Quell’amicizia che c’è in ogni momento della nostra vita, che ci sostiene e che ci fa ridere, sorridere e ci stupisce: a lei va anche il pensiero al risveglio, per mostrarle che è nel nostro cuore, sperando che il giorno appena sorto dia i frutti sperati. Per chi è alla ricerca delle citazioni e degli aforismi sul buongiorno, DiLei ha selezionato delle frasi per gli amici.

Frasi per dire buongiorno a un’amicizia speciale

Come possiamo augurare il buongiorno a un’amicizia speciale? In nostro “soccorso” arrivano autori, filosofi, scrittori: perché, nel corso dei tempi, tutti hanno scritto dell’alba, del momento in cui ci si risveglia e si serbano delle speranze per il nuovo giorno. Ma il nostro dovere di amici è ovviamente sperare che le cose vadano bene anche alle persone che ci sono al nostro fianco! Come possiamo strappare un sorriso agli amici sin dal risveglio? Scrivendo loro un messaggio del buongiorno con citazioni, frasi o aforismi.

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire)

Nessun giorno è uguale all’altro, ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle. (Paulo Coelho)

Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando i colori. (Cesare Pavese)

Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. (Linda Reale Ruffino)

Sii riconoscente per tutto quello che si manifesta nella tua vita. Sii pieno di stupore e apprezzamento per tutto quello che vedi. (Wayne W. Dyer)

Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me. (Thích Nhat Hanh)

Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson)

Buongiorno a chi crede ancora in qualcosa, a chi vive forte e sbaglia, a chi è spettinato perché gli piace andare contro vento, a chi sa che tutto quello che conta è l’inaspettato. (Fabrizio Caramagna)

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi. (Paul Valery)

Come augurare un dolce buongiorno con le frasi più belle

A volte, magari la vita ci mette di fronte ad alcuni ostacoli, momenti difficili. Ed è proprio in questi attimi che dobbiamo essere presenti per i nostri amici, dedicando loro frasi celebri sull’amicizia, anche tratte dalle canzoni. Per dare il dolce buongiorno, abbiamo selezionato alcune citazioni speciali.

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword)

Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. (Ernest Hemingway)

E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. (Charles Bukowski)

Ogni giorno dovremmo ascoltare una piccola melodia, leggere una bella poesia, vedere una pittura squisita e, se possibile, dire delle parole sensibili. (Goethe)

Ci si dovrebbe svegliare ogni giorno con: un bacio della persona amata, le coccole del cane e le fusa del gatto, l’adrenalina di una bella notizia, il piacere del caffè e qualcosa di divertente che faccia sorridere. (Lucrezia Beha)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

Frasi profonde per il buongiorno

Un nuovo giorno che sorge è pieno di opportunità, e siamo proprio noi a poter “colorare” la giornata con quel che scegliamo, senza farci trascinare per forza dal destino. Per chi è alla ricerca di citazioni profonde per dare il buongiorno a un’amica o un amico, ecco una raccolta davvero interessante: una sorta di invito a fare di più (e meglio) per raggiungere i propri sogni e desideri.

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio)

Se ti accade al mattino di svegliarti pigro e indolente, tieni presente questo pensiero: “Mi alzo per riprendere la mia opera di uomo. (Marco Aurelio)

Fra speranza e affanni, fra timori e rabbia, immagina che l’alba di ogni giorno sia l’ultima per te: le ore che seguiranno e non speravi più saranno tutte un incanto. (Orazio)

Chi non fa metà del suo lavoro quotidiano entro le dieci, rischia di non fare neanche l’altra metà! (Emily Bronte)

Dare il buongiorno in modo originale con citazioni e aforismi

Perché inviare il classico buongiorno quando potremmo darlo in modo originale scegliendo citazioni e aforismi? Alla nostra migliore amica dobbiamo dedicare le parole più belle, le frasi più significative. Una nuova giornata va iniziata sempre con un pensiero unico, speciale, ed è davvero bello salutarsi al mattino, dare il proprio augurio di un buongiorno.