Frasi sull’amicizia tratte dalle canzoni: le più emozionanti di sempre

Quali sono le frasi più belle sull’amicizia tratte dalle canzoni? Oh, l’amicizia: un legame duraturo, che spesso sfida davvero ogni intemperia, che resiste al tempo e persino alla lontananza. E l’amicizia è stata un tema a lungo affrontato, dagli scrittori, dai poeti e dagli artisti più noti, sia sul panorama nostrano che internazionale. Per questo motivo, DiLei ha selezionato le frasi più belle sull’amicizia dalle canzoni: un concentrato di emozioni che si possono ascoltare. E ovviamente dedicare all’amica o all’amico del cuore.

Frasi sull’amicizia tratte dalle canzoni più belle

A volte basta davvero poco: ascoltare una canzone e avere la certezza che parla di qualcuno, di un’amica in particolare. D’altronde, cos’è l’amicizia se non la promessa di esserci sempre e in qualsiasi momento, affrontando gli ostacoli della vita, mano nella mano e sempre insieme, contro ogni tempesta? E le canzoni sanno bene come tratteggiare ogni situazione: soprattutto, ci sono canzoni che ben descrivono l’amicizia.

Ricordati che finché tu vivrai, e un amico è con te non ti perderai in strade sbagliate, percorse da chi non ha nella vita un amico così. (Un amico è così, Laura Pausini)

Io so che ci sei, tu sai che ci sono se hai bisogno di me! L’amico che hai non si è mai fatto negare, nel bene o nel male! Se avanza qualcosa, divido con te. (L’amico che hai, Biagio Antonacci)

Puoi alzare barriere, litigare con dio, cambiare famiglia e città, strappare anche foto e radici, ma tra amici non c’è mai un addio. (Amici per sempre, Pooh)

Con un amico non servono regole, neanche bugie. Non c’è bisogno di chiedere scusa se mai qualche cosa non va. (Pooh, Un vero amico)

Con un amico vicino si può parlare. Con un amico vicino ti puoi sfogare. Perché un amico vicino di commenti non ne fa. Rimane qualche domanda senza risposta. (Con un amico vicino, Bono, Mingardi)

Un amico vero che anche se fa male sia sincero. Un amico vero che non si tira indietro mai, che ti parla con il cuore ma non ti tradisce se è un amico vero come te. In un mondo che ormai cade giù è un miracolo che ci sei tu. (Massimo Di Cataldo, Un amico vero)

Contandoli uno a uno non son centro parecchi, son come i denti in bocca a cerchi vecchi. Ma proprio perché pochi, son buoni fino in fondo e sempre pronti a masticare il mondo. (Francesco Guccini, Gli amici)

Frasi sull’amicizia tratte da canzoni in inglese

Non solo gli artisti italiani hanno scritto canzoni meravigliose sull’amicizia: anche alcuni artisti internazionali hanno saputo descrivere in modo magnifico il sentimento, senza lasciare nulla al caso. Piccole poesie, scrigni di bellezza che possiamo ascoltare in ogni momento, per ricordarci quanto preziosa sia l’amicizia nella nostra vita. E quanta forza ci dà avere un amico vero al nostro fianco.

Friends will be friends, When you’re in need of love they give you care and attention. Friends will be friends, When you’re through with life and all hope is lost, hold out your hands cos friends will be friends right till the end. (Friends Will Be Friends, Queen)

You just call out my name, and you know wherever I am I’ll come running, oh yeah baby to see you again Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call and I’ll be there, yeah, yeah, yeah, You’ve got a friend. (You’ve got a friend, James Tylor)

Ooh you’re the best friend that I ever had. I’ve been with you such a long time. You’re my sunshine and I want you to know yhat my feelings are true. I really love you, oh you’re my best friend. (Queen, You’re My Best Friend)

You can count on me like one, two three. I’ll be there and I know when I need it, I can count on you like four three two, and you’ll be there cause that’s what friends are supposed to do. (Bruno Mars, Count on me)

I’ll be there for you when the rain starts to pour, I’ll be there for you like I’ve been there before, I’ll be there for you cause you’re there for me too. (I’ll be there for you, The Rembrandts)

Frasi sull’amicizia tratte da canzoni italiane

Alcune frasi celebri sull’amicizia sono tratte dalle canzoni italiane: prendiamoci un momento per ascoltarle e pensare alla persona che davvero fa la differenza nella nostra vita. L’amore è speciale, unico, ma l’amicizia a volte è per sempre. Quel legame che c’è da anni, o magari è nato da poco, ed è già in grado di stupirci, di farci sentire unici al mondo. Perché, a volte, l’amicizia va oltre: quell’amico diventa la nostra famiglia, il nostro pezzo di cuore in più.

Cosa sarebbe mai la vita senza amici… cosa sarebbe mai? (Affetti personali, Eros Ramazzotti)

Passa il tempo volando, noi aspetteremo qui tra un segreto e l’altro, fidati di me, io mi fiderò di te! Stare ore a parlare e raccontarsi di noi, io ti sto vicina, non sarai sola mai. (Che amica sei, Giorgia)

Perché mi sento molto ricco e molto meno infelice e vedo anche quando c’è poca luce con un amico in più.

(Un nuovo amico, Riccardo Cocciante)

L'amore, muore, disciolto in lacrime ma noi, teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi! (Amico, Renato Zero)

Tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai. Né soldi, né donne, né politica potranno dividerci. Tu sei il mio amico carissimo. Non tradirmi mai. (Riccardo Cocciante, Tu sei il mio amico carissimo)

Tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai. Né soldi, né donne, né politica potranno dividerci. Tu sei il mio amico carissimo. Non tradirmi mai. (Riccardo Cocciante, Tu sei il mio amico carissimo)

Frasi delle canzoni da dedicare alla migliore amica

Ci sono alcune frasi delle canzoni che sono perfette da dedicare alla propria migliore amica: colei con cui possiamo ridere, trascorrere momenti unici e meravigliosi, carichi di affetto e di bellezza. Un punto di riferimento, un faro di bellezza, il sole oltre le nuvole. Non è facile descrivere l’amica del cuore: è una sorella, anche. E allora dedichiamole le frasi d’amicizia delle canzoni, per un pensiero super speciale.