Frasi sull’amicizia a distanza da dedicare agli amici lontani

La distanza non è mai incolmabile, soprattutto quando parliamo di amici. L’amicizia è un legame che spesso resiste al tempo, alle delusioni, alle tempeste: è un rapporto fatto di incredibile forza, da cui dovremmo molto imparare. E le frasi sull’amicizia a distanza sono anche un modo per comprendere che non si è mai troppo lontani, per parlare, per chiacchierare al telefono, per far sentire la propria presenza. DiLei ha scelto alcune delle frasi più belle sugli amici lontani che siano mai state scritte, da autori e filosofi celebri, ma non solo.

Frasi sull’amicizia a distanza: le più belle di sempre

Pensare agli amici lontani a volte ci fa male: quanto vorremmo essere con loro, trascorrere del tempo prezioso insieme, andare al bar a prendere un caffè. La vita e il destino a volte interferiscono con i legami, perché possono portarci lontano, in un’altra città. Eppure, quell’amicizia non è mai stata dimenticata, e lo dimostra la raccolta di aforismi sull’amicizia a distanza: un buon amico c’è sempre, anche se si trova a 1000 km da noi.

I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore. (Helen Keller)

Ci sono amicizie impresse nei nostri cuori che non saranno mai diminuite dal tempo e dalla distanza (Dodinsky)

La distanza a volte aggiunge valore all’amicizia, e l’essenza l’addolcisce. (James Howell)

Quelli veramente legati non hanno bisogno di corrispondenza, quando si incontrano di nuovo dopo molti anni di separazione, la loro amicizia è più vera che mai. (Ming-Dao Deng)

Nessuna distanza può ridurre l’amicizia di coloro che sono completamente decisi nel volerlo. (Robert Southey)

Se vi separate dall’amico, non addoloratevi, perché la sua assenza vi illuminerà su ciò che in lui amate. (Khalil Gibran)

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia. Forti legami rimangono e sfidano il tempo… perché hanno una sola casa: il cuore. (Colette Haddad)

Non esiste nulla che renda il mondo tanto spazioso come avere amici molto distanti; sono loro che formano le latitudini e le longitudini. (Henry David Thoreau)

Nessun luogo è lontano. Può forse una distanza materiale separarci davvero dagli amici? Se desideri essere accanto a qualcuno che ami, non ci sei forse già? (Richard Bach)

Nessuna distanza temporale o spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra. (Robert Southey)

Frasi da dedicare agli amici lontani

Non è facile separarsi dagli amici, a qualsiasi età. Capita di doversi trasferire all’improvviso, magari da adolescenti; ma succede anche durante l’età adulta, quando per lavoro ci ritroviamo ad andare lontano dalla nostra terra. E così quei legami che sono cresciuti con noi si “allontanano” geograficamente, ma non dal nostro cuore, e possiamo curare l’amicizia ogni giorno scegliendo le frasi più significative da dedicare.

Una parte di te è cresciuta in me, saremo sempre insieme, mai lontani, forse nella distanza ma non nel cuore (Hakan Massoud Nawabi)

Una distanza materiale non potrà mai separarci davvero dagli amici. Se anche solo desideri essere accanto a qualcuno che ami, ci sei già. (Richard Bach)

Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici? (Khalil Gibran)

La distanza non interrompe assolutamente l’amicizia, ma solo l’attività di essa. (Aristotele)

Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi. (Alessandro Baricco)

La distanza a volte aggiunge valore all’amicizia, e l’assenza l’addolcisce. (James Howell)

C’è magia nelle amicizie a distanza. Ti permettono di relazionarti con gli altri esseri umani in un modo che va oltre l’essere fisicamente insieme, e spesso è più profondo. (Diana Cortes)

Frasi dalle canzoni sull’amicizia a distanza

Non solo scrittori e filosofi hanno decantato l’amicizia a distanza, ma anche autori delle canzoni celebri: ed è così che al nostro amico lontano possiamo dedicare non solo una frase, ma anche una canzone, che può ascoltare in ogni momento per pensare a noi, a quell’amicizia che, nonostante tutto, sa resistere al tempo, alla distanza, all’impossibilità di vedersi ogni giorno. Alcune frasi sull’amicizia a distanza tratte dalle canzoni, che fanno riflettere ed emozionare.

Puoi alzare barriere, litigare con dio, cambiare famiglia e città, strappare anche foto e radici, ma tra amici non c’è mai un addio. (Pooh)

Amico lontanissimo, che stai vicino a me in quei momenti semplici che passo insieme a te. (Alex Britti)

Su qualunque strada, in qualunque cielo, e comunque vada, noi non ci perderemo. (Laura Pausini)

Tengo vicini amici e persone care perché senza radici l’albero cade. (Marracash)

E ricordati che finché tu vivrai se è un amico con te non ti perderai. (Laura Pausini)

Lettera per un’amicizia a distanza

A volte, vorremmo solo parlare con la persona che ci è amica: la distanza è difficile da colmare, ma non è impossibile. Per ricordare a un amico quant’è speciale e importante per noi, perché non scrivere una lettera? Un modo per tornare indietro nel tempo, imprimendo sulla carta i nostri pensieri e dediche importanti. Oltre a riportare le nostre parole, possiamo anche scegliere alcune citazioni per la lettera per un’amicizia a distanza: frasi meravigliose che scaldano il cuore dei veri amici.