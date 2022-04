Frasi sull’amicizia dei filosofi: le riflessioni da dedicare

Dai poeti ai filosofi, l’amicizia è sempre stata al centro di pensieri e profonde riflessioni. D’altronde, è uno dei legami che più si è diffuso al mondo: nota al pari dell’amore, l’amicizia è una costante della nostra vita. Sfondo dell’esistenza umana, c’è ben poco che gli amici non sanno tollerare: sempre l’uno al fianco dell’altro, nei momenti gioiosi, che si condividono ben volentieri, e anche negli attimi più tenebrosi. Ed è forse per questo che l’amicizia ha avuto un fascino persino per gli Antichi Greci, che all’amicizia hanno dedicato frasi, citazioni e aforismi entrate nella storia. DiLei ha scelto per voi le frasi sull’amicizia dei filosofi più belle di sempre: non solo da dedicare, ma che spingono a una profonda riflessione.

Frasi sull’amicizia dei filosofi: le più profonde di sempre

A volte l’amicizia è meravigliosa; in altre occasioni, invece, c’è un’ombra, una falsità. Quando l’amicizia è vera, lo si riconosce: sappiamo che sfida ogni momento, che resiste a ogni problema, ma anche che essere amici non vuol dire sempre sostenere l’altro, ma riconoscergli i suoi torti, essere sinceri e offrire una soluzione. Gli Antichi Greci, che osservavano tutto e che non si lasciavano mai sfuggire l’occasione di riflettere, ci hanno offerto la possibilità di vedere l’amicizia per quel che è. Un legame senza la quale non possiamo stare, e che è al centro della nostra vita. Di seguito, le frasi dei filosofi che fanno pensare sull’amicizia, e che possono essere dedicate.

Apposta noi ci procuriamo amici e figli! Perché quando noi, divenuti più vecchi, cadiamo in errore, voi che siete più giovani, al nostro fianco, raddrizziate la nostra vita nelle opere e nelle parole. (Socrate)

Passare per uno che tiene più al denaro che agli amici: cosa mi potrebbe capitare di peggio? (Platone)

Non chi cerca sempre l’assistenza degli amici dev’essere considerato un amico, né chi non se ne approfitta mai. L’uno fa mercato del bene per averne il contraccambio, l’altro recide la speranza del bene per l’avvenire. (Epicuro)

E dimmi, quando uno ama un altro, chi dei due diventa amico dell’altro: l’amante dell’amato o l’amato dell’amante? o è affatto indifferente? (Platone)

L’amicizia di una sola persona intelligente vale più di quella di tutti gli altri messi insieme. (Democrito)

Il simile è amico al simile: che, cioè, il solo buono è amico al solo buono, mentre il cattivo non contrae mai una vera amicizia né col buono né col cattivo. (Platone)

L’uomo d’animo sincero vive soprattutto nella saggezza e nell’amicizia, l’una bene mortale, l’altra bene immortale. (Epicuro)

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è l’amicizia. (Epicuro)

Tre tipi di amici sono utili, e tre tipi sono dannosi. Quando gli amici sono onesti, sinceri o intelligenti, sono utili. Quando gli amici sono falsi, adulatori o opportunisti, sono dannosi. (Confucio)

Non ho bisogno di un amico che cambia quando cambio e che annuisce quando annuisco, la mia ombra lo fa molto meglio. (Plutarco)

La medesima persuasione che ci incoraggiò a credere che nessun male è eterno o lungamente duraturo ci fa anche ritenere che la sicurezza più grande che si attui nelle cose finite è quella dell’amicizia. (Epicuro)

Frasi brevi sull’amicizia: le riflessioni dei filosofi

Ci sono alcune frasi brevi sull’amicizia scritte dai filosofi che possono tornarci utili in ogni situazione. Sono citazioni e aforismi sull’amicizia che sfruttano poche parole, ma intense, e che ci arrivano dritte al cuore. A volte, non è necessario filosofeggiare a lungo: l’amicizia non ha bisogno sempre di grandi gesti, o di frasi lunghe. Se sei in cerca di altre parole importanti sull’amicizia, puoi leggere quelle tratte dalle canzoni: emozionanti.

Non abbiamo tanto bisogno dell’aiuto degli amici, quanto della certezza del loro aiuto. (Epicuro)

Amicizia è uguaglianza. (Pitagora)

L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico. (Aristotele)

Comuni sono i beni degli amici. (Pitagora)

Un amico è un altro me stesso. (Zenone di Cizio)

Tra amici tutto è comune. (Platone)

Nessun bene senza un compagno ci dà gioia. (Lucio Anneo Seneca)

Frasi sull’amicizia vera

Cos’è l’amicizia vera? Ci sono delle parole che possono riassumere la sua importanza, la sua grandezza? Alcune frasi celebri lo fanno in modo egregio. Possiamo dedicarle a chi davvero ci migliora la vita, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo. A chi ci fa sentire bene, a chi non ci ha mai voltato le spalle. A chi, soprattutto, non ha mai vestito l’abito della falsità in amicizia, ma solo la sua veste più bella: la lealtà. Una selezione di citazioni brevi, ma intense.

Non è da stimare né chi s’abbandona con facilità all’amicizia né chi vi esita. È necessario correre rischi per amore dell’amicizia. (Epicuro)

L’amicizia percorre danzando la terra, recando a noi tutti l’appello di aprire gli occhi sulla felicità. (Epicuro)

La sfortuna rivela quelli che non sono effettivamente amici, ma che lo sono stati solo per interesse: il tempo rileva entrambi. (Aristotele)

Dimostriamo compatimento per le sofferenze degli amici non con le lamentazioni, ma prendendoci cura di loro. (Epicuro)

Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni. (Aristotele)

Come comportarsi con gli amici? Come vorremmo che loro si comportassero con noi. (Aristotele)

Cosa scrivere a un amico speciale

Possiamo ricorrere alla saggezza degli antichi filosofi per scrivere un pensiero importante a un amico a cui vogliamo bene, o alla migliore amica? Assolutamente sì. Alcune frasi sono cariche di significato e di bellezza, e tratteggiano l’importanza di un sentimento che quasi mai finisce, ma che si rinnova di giorno in giorno, diventando sempre più essenziale. Una parte della nostra vita a cui non potremmo mai rinunciare. Per chi sta cercando le frasi da scrivere a un amico speciale, ecco quelle più profonde dei filosofi.