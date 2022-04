Buon compleanno amica: le frasi più belle da dedicare

Fare gli auguri di buon compleanno all’amica del cuore è l’occasione giusta per rispolverare le frasi, le citazioni e gli aforismi più belli di sempre per stupirla e scaldarle il cuore. Oltre al regalo, che è materiale, spesso si sceglie di scrivere una lettera all’amica, proprio per celebrare anche il legame e soprattutto augurarle solo il meglio per il futuro. DiLei ha selezionato alcune delle citazioni di buon compleanno da salvare e dedicare al momento giusto.

Buon compleanno amica: le frasi più belle

Come fare gli auguri all’amica del cuore e cosa scrivere nel biglietto insieme al regalo? Nel corso del tempo sono state raccolte delle frasi per augurare buon compleanno all’amica nel modo migliore: citazioni simpatiche, divertenti, ma anche leggere o ancora riflessive, piene d’affetto. Perché le parole arrivano sempre al cuore e lo riempiono di bellezza e di amore.

La gioventù è il dono della natura, ma l’età adulta è l’opera d’arte. (Garson)

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non invecchierà mai (Franz Kafka)

Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

I compleanni sono piume sulle ampie ali del tempo. Auguri! (Jean Paul)

Alcune persone, per quanto invecchino, non perdono mai la loro bellezza, semplicemente la trasferiscono dal viso al cuore. (Barbara Johnson)

Tanti auguri! Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

Un compleanno è solo il primo giorno di un altro viaggio di 365 giorni intorno al Sole. Goditi il viaggio. (Peter Masterson)

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in sé, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)

Si compiono gli anni… ma non si compiono i destini, non si compiono i sogni, non si compiono le certezze… Anno dopo anno si compie la consapevolezza della propria fragilità e dei propri limiti, si compie il coraggio di andare avanti, lo stupore di sapere che l’orizzonte è sempre laggiù che aspetta il tuo sguardo. (Fabrizio Caramagna)

La vita è un dono e ogni compleanno è un nuovo inizio: fa sì che ogni giorno si rivesta di speranza, perché le ombre del passato non offuschino la luce del futuro. (Mary Ann Hathaway Tripp)

Frasi divertenti di buon compleanno per un’amica

La tua amica apprezza particolarmente ricevere degli auguri divertenti per il compleanno? A volte le citazioni simpatiche sono le migliori per stupire e soprattutto per strappare un sorriso. Alcune frasi celebri sull’amicizia, perfette anche da utilizzare per un biglietto di compleanno per l’amica più speciale. Molte sono famose, altre meno celebri, ma in ogni caso riescono a colpire: appuntati le migliori.

Quest’anno vorrei stupirti, strabiliarti con un regalo fantastico e originale, ma la mia genialità potrebbe non essere apprezzata. Quindi accontentati di un classico e tradizionale Buon Compleanno. (Peanuts)

L’età non è importante a meno che tu non sia un formaggio. (Barbara Johnson)

Sai che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. (Bob Hope)

La vecchiaia è quando si comincia a dire: “Non mi sono mai sentito così giovane”. (Jules Renard)

Auguri! Ormai sulla tua torta ci sono tante candeline che per spegnerle ci vuole un Canadair! (Lia Celi)

Frasi di compleanno per un’amica solare

Per un’amica solare, il biglietto di auguri deve essere davvero ben pensato. Cosa scrivere a un’amica nel giorno del suo compleanno? Solo le frasi più belle, cariche di significato e di affetto al contempo, piene di valore, così come lo è l’amicizia che vi lega. Prendi spunto dalle frasi di compleanno per la migliore amica, ma ovviamente aggiungi anche qualcosa di tuo al biglietto.

E’ il tuo compleanno? Trai il meglio dai giorni passati e godi i giorni avvenire, trasforma la tua vita in un capolavoro. (Stephen Littleword)

I compleanni sono momenti inevitabili, belli e molto particolari della nostra vita! Momenti che riportano alla memoria ricordi preziosi, celebrano i tempi presenti e danno speranza per il futuro. (Babe Arish)

Per un compleanno dovrebbe bastare poco: un’amica che ti sorride, un regalo da aprire, una festa da iniziare, il cielo che sa di buono e l’orizzonte che esplode di colori. (Fabrizio Caramagna)

Balla come se nessuno stesse guardando, ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno stesse ascoltando, vivi come se il paradiso fosse sulla terra. (William W. Purkey)

Buon compleanno e ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama. (Claude Adrien Helvetius)

Lettera di buon compleanno a un’amica

Il compleanno di un’amica è l’occasione perfetta per scriverle una lettera e magari dirle quant’è importante la sua presenza. In questo giorno particolare, non dimenticare di farle sentire che è unica e speciale, e soprattutto ricordale che è la migliore al mondo. Ringraziala per la sua lealtà, perché c’è sempre, nei momenti difficoltosi, ma anche per tutte le risate, i sorrisi e i ricordi indelebili che avete creato insieme.