Kate Middleton, la nuova foto di George per il suo compleanno. “Somiglianza incredibile”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non interrompe la tradizione e anche per gli 11 anni di suo figlio maggiore George condivide sul suo profilo Instagram una nuova foto del primogenito, realizzata da lei.

George compie 11 anni

George, il primo figlio di Kate Middleton e William, è nato il 22 luglio 2013. Il Principe compie 11 anni e ormai si avvia all’adolescenza. Insomma George non è più un bambino e questo è sempre più evidente.

È proprio questo passaggio cruciale, dall’infanzia verso la vita adulta, che ha voluto cogliere la Principessa del Galles nella nuova foto che ha realizzato per il compleanno del primogenito.

Kate Middleton, la nuova foto di George in bianco e nero

Si tratta di una foto in bianco e nero è già questa è una scelta originale rispetto ai ritratti che di solito Kate fa ai figli in occasione dei loro compleanni o di altri eventi significativi della loro vita, come i ritratti per i primi giorni di scuola o per la festa della mamma e del papà.

La Principessa del Galles ha scelto per gli 11 di George di immortalarlo in una foto che mostri quanto è cresciuto e che ormai non è più un bambini, il bellissimo royal baby con le guanciotte che incantava il mondo con le sue faccette buffe.

George è quasi un ragazzo e si avvia velocemente ad assumere responsabilità e incarichi che lo prepareranno a salire un giorno sul trono della Gran Bretagna, dopo nonno Carlo e suo papà William. Questo passaggio è segnato anche da una serie di misure molto pratiche, stabilite dal protocollo, come quella che gli impedisce di viaggiare sullo stesso aereo con padre, proprio per preservare la linea di successione.

