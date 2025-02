Fonte: Getty Images Kate Middleton

È bastato che Kate Middleton pubblicasse su Instagram alcuni disegni dei figli e subito esperti e sostenitori della Principessa del Galles si sono scatenati ad analizzare i ritratti che George, Charlotte e Louis hanno fatto. E tuti concordano nel riconoscere al primogenito un talento rimasto nascosto fino ad ora.

Kate Middleton, il talento nascosto di George che ha ereditato da lei

Kate Middleton è in vacanza ai Caraibi con la famiglia, ma ha interrotto le sue ferie per lanciare un importante messaggio sui social a sostegno della prima infanzia. Lo ha fatto condividendo alcuni disegni che lei e i suoi figli hanno fatto insieme.

In particolare, ha colpito il ritratto che George le ha fatto. Nel disegno Kate è seduta su una poltrona con le gambe incrociate. La Principessa indossa un tailleur pantaloni e ha i capelli lunghi sciolti sulle spalle, mentre lo sguardo è fisso davanti a lei. Il ritratto è somigliantissimo a mamma Kate, tanto da suscitare lo stupore dei follower della Principessa del Galles.

Molti commentano: “Ohooo il principe George è così talentuoso 😍😍”; “Il principe George ha già un grande talento per il disegno”; “L’opera d’arte del principe George è estremamente bella!! Ha così tanto talento 💞”; “Sono tutti fantastici ma adoro in particolar modo il principe George!! ❤️ grazie per la condivisione”, “Il principino George ha un talento naturale”; “Il pezzo del principe George è assolutamente fantastico”.

Tutti sostengono che la vena artistica di George sia un’eredità di Kate. Infatti, Lady Middleton ama molto l’arte, è laureata in storia dell’arte e in più ha dimostrato di avere anche lei un grande talento nel disegno. Il ritratto che ha fatto a suo figlio Louis parla da solo.

Molti ritengono che le capacità del futuro Re siano di gran lunga superiori della media dei bambini della sua età. George compirà 12 anni il prossimo luglio e ha dato prova di saper ritrarre dal vero con grande abilità. Altro dettaglio interessante è la scelta del soggetto.

Infatti, mentre sua sorella Charlotte e suo fratello Louis hanno deciso di fare il loro ritratto, lui ha preferito disegnare la madre.

Kate Middleton, il significato dei disegni dei suoi figli

Kate ha pubblicato su Instagram i disegni dei figli non solo per rivelare a tutto il mondo le doti nascoste dei suoi bambini, ma per sottolineare quanto una attività come il disegno, se fatta insieme, può creare un profondo legame tra i genitori e i loro piccoli.

“Si può sviluppare così tanta connessione interpersonale in questa attività! Adoro Catherine, Principessa del Galles 🫶🏽”, commenta qualcuno al post di Kate che quindi è riuscita nell’intento col suo messaggio.

Se George ha dimostrato di avere un talento nel disegno, Louis qualche giorno fa ha svelato le sue abilità di fotografo, immortalando con l’obiettivo la mamma nel bosco. Lady Middleton ha condiviso su Instagram lo scatto nel giorno della lotta contro il cancro.