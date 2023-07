Kate Middleton, George compie 10 anni: festa ai Caraibi e dettaglio insolito

Fonte: Getty Images Kate Middleton in verde, gran finale a Wimbledon ma ha occhi solo per loro

George, il figlio maggiore di Kate Middleton e William, compie 10 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Dunque, un compleanno importante per il futuro Re d’Inghilterra che è sempre più coinvolto nelle questioni che riguardano la Corona britannica. Mentre mamma e papà hanno organizzato una festa speciale, spunta dal suo certificato di nascita un dettaglio insolito che ha creato una certa confusione.

George compie 10 anni

George compie 10 anni e a festeggiarlo ci sono Kate Middleton, William, sua sorella Charlotte e il fratellino Louis. Di solito i Principi del Galles sono soliti festeggiare gli augusti genetliaci nel Norfolk, ad Anmer Hall, vicino alla casa di Rose Hanbury, presunta amante di Will. Ma per il maggiore dei figli spesso fanno un’eccezione. Infatti, George, essendo nato a luglio, è in vacanza da scuola, come i suoi fratelli. E questo permette a Will e Kate di festeggiarlo in mete un po’ più esotiche del Norfolk.

Kate Middleton festeggia George ai Caraibi

Ad esempio nel 2019 per il compleanno di George partirono per i Caraibi, meta Mustique. L’isola è il paradiso di William e Kate. Spesso vanno lì in vacanza, anche perché la Famiglia Reale ha un legame speciale con quel luogo.

La sorella di Elisabetta II, Margaret, aveva ricevuto in dono un lotto di 10 acri dall’allora proprietario dell’isola privata, Colin Tennant, e aveva costruito una casa per le vacanze battezzata Les Jolies Eaux. Lì si era rifugiata negli anni Settanta quando il suo matrimonio con Antony Armstrong-Jones divenne turbolento. Da allora molti membri della Famiglia Reale hanno trascorso le loro vacanze in quel luogo paradisiaco, compresi William e Kate coi loro tre figli. Dunque, non è da escludere che anche quest’anno abbiano già fatto le valigie e siano partiti. Anche perché per tradizione passano il mese di agosto a Balmoral, nella residenza scozzese che ora è passata a Carlo.

George, il dettaglio insolito sul certificato di nascita

Intanto, il Mirror ha scoperto un dettaglio insolito nel certificato di nascita di George. Il documento, come quello di ogni cittadino britannico, riporta i seguenti dati: il nome completo di George (George Alexander Louis), la data di nascita (22 luglio 2013), il luogo in cui è nato (l’ala Lindo del St Mary’s Hospital di Londra), chi era l’informatore, ovvero papà William e dettagli sulla professione e l’identità dei genitori.

Nella sezione riguardante la professione della madre, ossia Kate Middleton, però è riportata una strana voce “Principessa del Regno Unito”, titolo utilizzato pochissime volte in un documento scritto. Ma soprattutto inserito quando Kate non era ancora Principessa, dato che lo è diventata solo con la morte di Elisabetta nel settembre 2022.

Allo stesso modo, il lavoro di William è indicato come “Principe del Regno Unito” anche se all’epoca era un pilota di elicotteri nella RAF e avrebbe potuto indicare quella professione.