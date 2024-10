Frasi buongiorno: le più belle ed emozionanti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le frasi buongiorno sono un modo ottimo per augurare una buona giornata a qualcuno e far sentire, anche da lontano, la propria presenza.

Possono essere motivazionali, piene di energia, ma anche romantiche e capaci di scaldare il cuore. Le opzioni sono davvero infinite fra le frasi buongiorno divertenti, quelle dolci e quelle tratte da citazioni e aforismi famosi.

DiLei ha raccolto le più belle ed emozionanti da inviare a chi vuoi, per augurargli un buongiorno davvero unico e speciale.

Frasi per dare il buongiorno a una persona cara

Le frasi per dare il buongiorno sono il modo giusto per iniziare la giornata in modo positivo. Citazioni e aforismi perfetti per risollevare l’umore e per rendere ancora più bella e salda una relazione.

Si tratta di frasi che possono trasformare il risveglio in un momento che sia davvero speciale e unico. Inviare un messaggio su WhatsApp ad un amico, un collega o alla persona che si ama non costa nulla, ma può avere dei risultati straordinari.

La felicità sfacciata di dirti ciao ogni mattina (Marina Cvetaeva)

Ogni giorno dì a qualcuno che c’è in lui qualcosa che ammiri e apprezzi. Ti accorgerai che occorrono meno di due secondi per far felice una persona. (Richard Carlson)

Le persone starebbero meglio appena sveglie se ricevessero un bacio sul naso (Schulz)

Buongiorno! Oggi è il primo giorno del resto della tua vita, goditelo al massimo. (Charles Dickens)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

Ogni giorno porta con sé nuove speranze e possibilità, non sprecarle. (Haruki Murakami)

Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza di affrontare il quotidiano. Preservami dal timore di poter perdere qualcosa della vita. Non darmi ciò che desidero ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami l’arte dei piccoli passi. (Antoine de Saint-Exupery)

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia (Banana Yoshimoto)

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è un sogno, realizzalo. (William Shakespeare)

La vita è ciò che succede mentre stai facendo altri progetti. (Allen Sanders)

Dovremmo svegliarci come i fiori, con lo sguardo rivolto al cielo e col sorriso colmo di speranza. (Linda Reale Ruffino)

Che bello la mattina, alzarsi accanto a te, sentire il tuo calore, il tuo respiro, e pensare che tutta la notte, le nostre anime hanno dormito insieme. Tutto questo è gioia per me e la mia gioia sei tu. La Felicità sfacciata di dirti ciao ogni mattina. (Marina Cvetaeva)

Il sole sorge per tutti, ma solo coloro che sono pronti alzarsi, lo vedranno splendere. (J.R.R. Tolkien)

Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me. (Thích Nhat Hanh)

Ogni giorno dovremmo ascoltare una piccola melodia, leggere una bella poesia, vedere una pittura squisita e, se possibile, dire delle parole sensibili. (Goethe)

Non importa quanto sia difficile, tu non molli mai. Quello è il modo in cui vinci. (Michael Jordan)

Sii riconoscente per tutto quello che si manifesta nella tua vita. Sii pieno di stupore e apprezzamento per tutto quello che vedi. (Wayne W. Dyer)

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani lì fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono (J. W. Goethe)

Come dare un buongiorno speciale: le frasi

Dedicare un dolce pensiero del buongiorno ad un’amica, un fidanzato oppure un genitore o un collega può essere il modo ideale per iniziare la giornata alla grande, partendo con il piede giusto.

I messaggi, che siano su Instagram, Facebook oppure su WhatsApp, hanno la capacità di arrivare lontano e donare un sorriso.

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire)

Al mattino mi sveglio come un bradipo nella nebbia. (Leslie Connor)

Tutti vogliono che io diventi una persona mattiniera. Potrei essere così, ma solo se le mattine iniziassero dopo mezzogiorno. (Tony Smite)

Buongiorno a te! Grazie di essere nella mia vita e di rappresentare un punto splendido e luminoso!

Alcune persone si svegliano in fretta. Altre persone si svegliano lentamente. Io mi alzo morto. (John Marsden)

Ogni singolo giorno mi sveglio e decido che dovrò lavorare duramente. Poi la mia mente si mette a ridere e dice ‘bello scherzo’. Poi rido ancora un poco e torno a letto. (Gehenna Toss)

Buongiorno! Per me la tua amicizia rappresenta una fonte di energia quotidiana. Ti ringrazio per essere sempre qui per me!

Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste. Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte del pubblico dorme ancora. (John Lennon)

Buongiorno, ti auguro una giornata memorabile che possa regalarti straordinari ricordi da aggiungere al tuo album! Buongiorno!

Amo le prime ore del mattino. È un bel posto da visitare ma in cui non vorrei vivere. (James Lileks)

La brezza del mattino ha segreti da dirti. Non tornare a dormire. (Rumi)

Buongiorno! Oggi mi sono svegliato pieno di energia e di voglia di fare! Sei pronto a conquistare questa giornata con me?

Questo mondo è pieno di cose meravigliose ed è arrivato il momento di scoprirle. Buongiorno!

Non tutti i giorni possono essere buoni, ma ci può essere sempre qualcosa di buono in ogni giorno.

Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi. (Paul Valéry)

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

Avanti, svegliati e splendi! Oggi è il giorno perfetto per riuscire finalmente a brillare come meriti! Buongiorno!

Ogni giorno è diverso dall’altro, ogni alba porta con sé il suo speciale miracolo, il suo istante magico, in cui si distruggono gli universi passati e nascono nuove stelle. (Paulo Coelho)

Le persone starebbero meglio la mattina se ricevessero un bacio sul naso. (Lucy van Pelt in Peanuts)

Apri gli occhi e approfitta delle tantissime possibilità che il mondo può offrirti. Buongiorno e buona giornata!

Da’ a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Ogni mattina, in Africa, una gazzella si sveglia, sa che deve correre più in fretta del leone o verrà uccisa. Ogni mattina, in Africa, un leone si sveglia, sa che deve correre più in fretta della gazzella, o morirà di fame. Quando il sole sorge, non importa se sei un leone o una gazzella: L’importante è che cominci a correre. (proverbio africano)

Respira, sogna, ama, ogni giorno rappresenta una benedizione. Buongiorno!

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza. (Arthur Schopenhauer)

Buongiorno, ti auguro di raccogliere solamente fiori, mai spine.

In ogni giornata trova il bello e la sera ti addormenterai sempre con il sorriso.

Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero (Buddha)

Quando i tuoi sogni e la realtà coincidono, di solito è la tua sveglia che ha smesso di funzionare. (Crystal Woods)

Ogni giornata passata insieme a te è unica e bellissima! Buongiorno!

Il proverbio dice: “Chi dorme non piglia pesci!”. Allora alzati dal letto, stiracchiati, sorridi e vivi al massimo la vita che hai davanti!

Buongiorno, il sole è alto, il caffè è forte, passa una buona giornata!

Sii la versione migliore di te: oggi è il giorno giusto per alzarsi, vivere la vita al meglio, conquistare nuovi traguardi e sorridere davvero!

Buongiorno a tutti. A quelli belli e a quelli brutti!

Questo è un giorno nuovo: se devi fare qualcosa, mettici impegno; se non devi fare nulla, mettici stile. (Antonio Curnetta)

Frasi del buongiorno con le canzoni

Sono tantissimi i cantanti che sono riusciti a raccontare l’emozione e la bellezza di un giorno che inizia. Da Laura Pausini sino ad Elisa, passando per Vasco Rossi e Gigi D’Alessio, le note di questi brani sanno dare la giusta carica e la forza necessaria per vivere una giornata meravigliosa.

Buongiorno a chi si sveglia e non ha paura di sognare, di perdersi e di ritrovarsi (Laura Pausini)

Buongiorno a chi canta, a chi sogna, a chi spera. Buongiorno a te che mi rendi l’alba leggera (Elisa)

Svegliati nella consapevolezza che ogni giorno rappresenta per te un grande dono! Buongiorno!

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani lì fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono (J. W. Goethe)

Il messaggio del buongiorno? Io potrei imporlo per legge! Buongiorno a te con un grande sorriso!

Buongiorno Italia, buongiorno Maria con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch’io. (Toto Cutugno)

Buongiorno amore mio, con te la vita è una sinfonia che suona sempre in tono maggiore (Giorgia)

Ma se ti svegli e hai ancora paura ridammi la mano cosa importa se sono caduto se sono lontano (Fabrizio De Andrè)

E ogni volta che viene giorno. Ogni volta che ritorno. Ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino. Ogni volta che mi guardo intorno. Ogni volta che non me ne accorgo. Ogni volta che viene giorno. (Vasco Rossi)

Buongiorno mondo, cosa vuoi che dica? Da te ho cercato sempre e solo fuga. A volte ascolto una foglia cadere. Ed il cemento che la sa aspettare. (Ultimo)

Buongiorno ‘o sole ‘ncielo che è spuntato. E ha stutat’ tutt’e luci de lampiun’e sta città. Buongiorno ‘o vicchiariello co ‘o bastone ca se va a piglià ‘a pensione ma se stanca e cammenà. Buongiorno a tutt’e mamme do’ quartiere ca ‘e criature for’a scola già so ghiute accumpagnà. Buongiorno pure a te parcheggiatore ca cercann mille lire dice: ca te può fermà. (Gigi D’Alessio)

Buongiorno mondo, mi sono svegliato con il sorriso, grazie alla musica che batte nel mio cuore (Jovanotti)

Come augurare un buongiorno simpatico

A volte svegliarsi la mattina è davvero difficile. La suona sveglia e l’unico pensiero che abbiamo è quello di rintanarci nuovamente sotto le lenzuola.

Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane. (Garfield)

Alzati con un sorriso e scegli di indossarlo tutto il giorno: sarà il tuo vestito migliore!

Al mattino mi sveglio come un bradipo nella nebbia. (Leslie Connor)

Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera. (Peanuts)

Avviso importante! La giornata è stata ufficialmente cancellata, puoi tornare nel tuo letto! Buongiorno!

Quando ti svegli hai voglia di fare tantissime cose? Io assolutamente no! Buongiorno!

Buongiorno, io sono parzialmente sveglio, ma con pisolini sparsi.

Buongiorno, io oggi mi sono alzata alle 7 e svegliata a mezzogiorno! Tu?

Buongiorno! Stamattina volevi un caffè e un abbraccio? Io solo un bonifico e un biglietto aereo.

Buongiorno a noi che ci svegliamo la mattina scattanti e pronti come una tartaruga!

Buongiorno a te, ma non ci eravamo svegliati già ieri?

Svegliarsi ogni mattina carico? Capita solamente al mio telefono! Buongiorno!

Buongiorno, sono al secondo caffè e inizio a riconoscere appena le figure!

Oggi parliamo di un crimine che spesso viene ignorato da tutti: la sveglia! Buongiorno e buona giornata!

Ma a te capita mai di svegliarti riposato e fresco la mattina? Se la risposta è sì voglio sapere qual è il tuo segreto! Buongiorno!