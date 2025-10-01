Ascolti tv del 30 settembre, Luca Zingaretti contro Raoul Bova: scontro totale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Rai 1 e Canale 5 si giocano il tutto per tutto con le grandi fiction. Martedì sera è andato in scena in replica Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti e Buongiorno Mamma! 3 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Canale 5 con Bova ottiene buoni risultati ma Zingaretti su Rai 1 è difficile da battere e non importa se la puntata di Montalbano è passata più volte in tv, alla fine ha vinto il podio dello share. D’altro canto, Mediaset può contare sul fuoriclasse Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna fa il fenomeno. Anche se Stefano De Martino si sta avvicinando gradualmente: è arrivata la svolta.

Il resto della programmazione ha visto su Rete 4 un nuovo appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della situazione di Gaza. Mentre su Rai 3 è andato in onda il film Io Capitano. Nicola Savino e Rocio Munoz Morales hanno condotto una nuova puntata di Freeze. E Italia 1 ha trasmesso il film The Protege. Su La7 è stato il turno di DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 30 settembre: vince Montalbano in replica. Bova in calo

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.897.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha conquistato 2.170.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 606.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 The Protégé piace a 1.008.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Io capitano segna 511.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 540.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.271.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 X Factor ottiene 840.000 spettatori (5.6%). Sul Nove È già ieri raduna 281.000 spettatori con l’1.6%

Access Prime Time, dati del 30 settembre: De Martino insegue Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.808.000 spettatori (19.7%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.537.000 spettatori (22.2%) dalle 20:47 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.018.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.872.000 spettatori pari al 23.8% dalle 20:47 alle 21:44.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 495.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 925.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.020.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.372.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.087.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.585.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Foodish arriva a 565.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 412.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.711.000 spettatori pari al 21.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.826.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.847.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.885.000 spettatori (19.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (456.000 – 4.3%), The Rookie totalizza 511.000 spettatori con il 3.7% e N.C.I.S. Hawai’i 621.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 314.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. Miami segna 467.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.383.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 770.000 spettatori (4.1%), mentre Riserva Indiana sigla 737.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 876.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 984.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X raduna 241.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 354.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (303.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 594.000 spettatori con il 3.4%.