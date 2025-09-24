Ascolti tv del 23 settembre, Luca Zingaretti contro Raul Bova. De Martino non cambia

Su Rai 1 Stefano De Martino e Luca Zingaretti sfidano Gerry Scotti e Raoul Bova su Canale 5. E Iacchetti torna su Rete 4. Chi vince gli ascolti tv?

Aggiornato: 24 Settembre 2025 10:30

Ansa
Luca Zingaretti ne "Il Commissario Montalbano"

Quattro grandi protagonisti maschili si contendono gli ascolti tv di martedì 23 settembre. Su Rai 1 Stefano De Martino e Luca Zingaretti si sono schierati contro Gerry Scotti e Raoul Bova su Canale 5.

Se il prime time è tutto per Gerry Scotti che conduce su Canale 5 La Ruota della Fortuna ed è il re di quella fascia oraria dalla scorsa estate, in prima serata Raoul Bova è il protagonista di Buongiorno Mamma 3. Rai 1 ha risposto alla provocazione con Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi, che in questa edizione proprio non riesce a brillare, e Luca Zingaretti che interpreta il Commissario Montalbano. Le puntate sono in replica, ma il pubblico televisivo apprezza sempre molto.

Altro fenomeno eclatante di questa serata è stato il ritorno di Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca su Rete 4, dopo la scenata di settimana scorsa.

Su Italia 1 è andata in onda la partita Milan-Lecco per la Coppa Italia. Su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Freeze, mentre su Rai 3 è andato in onda il documentario Quarant’anni senza Giancarlo Siani. La7 ha trasmesso DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 23 settembre: Il Commissario Montalbano vince su Bova

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.705.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha conquistato 2.282.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 701.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Milan-Lecce incolla davanti al video 2.194.000 spettatori con l’11.5%. Su Rai3 Quaranta anni senza Giancarlo Siani segna 361.000 spettatori (2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 716.000 spettatori (5.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.315.000 spettatori e l’8.5%. Su Tv8 X Factor ottiene 857.000 spettatori (5.6%). Sul Nove Giustizia privata raduna 411.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 23 settembre: De Martino delude ancora

Su Rai1  Affari tuoi piace a 4.163.000 spettatori (20%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.963.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.958.000 spettatori pari al 23.8%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 494.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 936.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 984.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.377.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 965.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 809.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.798.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 627.000 spettatori e il 3.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 568.000 spettatori con il 2.7%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 746.000 spettatori e il 3.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.521.000 spettatori pari al 21.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.757.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.535.000 spettatori (14.5%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.430.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (376.000 – 3.6%), The Rookie totalizza 540.000 spettatori con il 4% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 719.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Udinese-Palermo sigla 715.000 spettatori (5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.390.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 858.000 spettatori (4.8%), mentre Riserva Indiana sigla 698.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 869.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 893.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 191.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 391.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (253.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 606.000 spettatori con il 3.5%.

 

