Ascolti tv del 23 settembre, Luca Zingaretti contro Raul Bova. De Martino non cambia

Su Rai 1 Stefano De Martino e Luca Zingaretti sfidano Gerry Scotti e Raoul Bova su Canale 5. E Iacchetti torna su Rete 4. Chi vince gli ascolti tv?

Ansa Luca Zingaretti ne "Il Commissario Montalbano"

Quattro grandi protagonisti maschili si contendono gli ascolti tv di martedì 23 settembre. Su Rai 1 Stefano De Martino e Luca Zingaretti si sono schierati contro Gerry Scotti e Raoul Bova su Canale 5.

Se il prime time è tutto per Gerry Scotti che conduce su Canale 5 La Ruota della Fortuna ed è il re di quella fascia oraria dalla scorsa estate, in prima serata Raoul Bova è il protagonista di Buongiorno Mamma 3. Rai 1 ha risposto alla provocazione con Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi, che in questa edizione proprio non riesce a brillare, e Luca Zingaretti che interpreta il Commissario Montalbano. Le puntate sono in replica, ma il pubblico televisivo apprezza sempre molto.

Altro fenomeno eclatante di questa serata è stato il ritorno di Enzo Iacchetti a È sempre Cartabianca su Rete 4, dopo la scenata di settimana scorsa.

Su Italia 1 è andata in onda la partita Milan-Lecco per la Coppa Italia. Su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Freeze, mentre su Rai 3 è andato in onda il documentario Quarant’anni senza Giancarlo Siani. La7 ha trasmesso DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 23 settembre: Il Commissario Montalbano vince su Bova

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.705.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 ha conquistato 2.282.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! intrattiene 701.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Milan-Lecce incolla davanti al video 2.194.000 spettatori con l’11.5%. Su Rai3 Quaranta anni senza Giancarlo Siani segna 361.000 spettatori (2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 716.000 spettatori (5.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.315.000 spettatori e l’8.5%. Su Tv8 X Factor ottiene 857.000 spettatori (5.6%). Sul Nove Giustizia privata raduna 411.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 23 settembre: De Martino delude ancora

Su Rai1 Affari tuoi piace a 4.163.000 spettatori (20%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.963.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.958.000 spettatori pari al 23.8%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 494.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 936.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 984.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.377.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 965.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 809.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.798.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 627.000 spettatori e il 3.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 568.000 spettatori con il 2.7%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 746.000 spettatori e il 3.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 settembre

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.521.000 spettatori pari al 21.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.757.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.535.000 spettatori (14.5%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.430.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (376.000 – 3.6%), The Rookie totalizza 540.000 spettatori con il 4% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 719.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Udinese-Palermo sigla 715.000 spettatori (5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.390.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 858.000 spettatori (4.8%), mentre Riserva Indiana sigla 698.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 10 Minuti interessa 869.000 spettatori (5.7%), mentre La Promessa intrattiene 893.000 spettatori (5%). Su La7 Ignoto X raduna 191.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 391.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (253.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 606.000 spettatori con il 3.5%.