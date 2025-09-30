Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Stefano De Martino

La sorte dà, la sorte toglie. Sembrava aver tutto e, pochi minuti dopo, stava per perdere tutto Stefania, la pacchista del Trentino-Alto Adige protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 30 settembre. A guidarla in questo turbinio di emozioni, il conduttore Stefano De Martino, che ha festeggiato assieme a lei quando, infine, la fortuna è tornata a sorriderle. E da casa, probabilmente, stavano facendo il tifo due amiche parecchio famose.

La pacchista dalle amiche vip

Stefania Fravezzi non manca certo di telegenia. La pacchista del Trentino-Alto Adige ha l’aspetto di una star: alta, bionda, occhi blu e un sorriso smagliante. E seppur Affari Tuoi rappresenta per lei la prima volta in uno studio televisivo, la concorrente in arrivo da Bolzano possiede qualche saldo legame con lo star system. Stefania ha 34 anni, fa la ricamatrice ed è fondatrice di due brand specializzati nella realizzazione di berretti fatti a mano e bomboniere.

A spulciare il suo profilo Instagram, sembra di trovarsi di fronte a una vera e propria influencer. La 34enne trentina mostra i lussuosi viaggi in giro per il mondo, in compagnia dell’aitante fidanzato Cristiano – che le è stato al fianco durante la puntata dello show condotto da Stefano De Martino. Scatti a dir poco professionali, ambientati in location da sogno e con capi che sembrano usciti da una sfilata di moda.

A catturare l’attenzione, però, ancor più delle mete da sogno sono le amiche di Stefania. L’affascinante ricamatrice si vede spesso uscire con due nomi che non suoneranno affatto nuovi agli appassionati del piccolo schermo. Si tratta di Chiara Cainelli e Natalia Paragoni, note, rispettivamente, per aver partecipato al Grande Fratello e a Uomini e Donne. Che anche Fravezzi, come loro, possa puntare a un futuro nei reality? L’appeal è quello giusto.

La fortuna è imprevedibile ad Affari Tuoi

Affari Tuoi – e Gerry Scotti ci tiene a ribadirlo – è un gioco basato sulla fortuna e la fortuna, si sa, è imprevedibile. Per la pacchista del Trentino, la serata è iniziata alla grande. Uno Stefano De Martino in visibilio ha svelato, pacco dopo pacco, la fuoriuscita dalla competizione di tutte le cifre più basse del tabellone. 5 euro, 0 euro, 100, 20 e 200 euro: i primi tiri sono stati una serie di successi clamorosi per Stefania e il fidanzato Cristiano.

Il dottore si è adeguato e ha offerto la notevole cifra di 38mila euro. Lei ha rifiutato, “sono tanti. Però, per adesso la partita è stata fortunata quindi rifiuto”. E si prosegue a gonfie vele, l’offerta del dottore sale a 48mila euro. Galvanizzata dalla sorte benevola, la concorrente è andata avanti imperterrita, fino al momento in cui tutto è cambiato. Col cambio del pacco, con cui Stefania ha dato via i 300mila euro che il destino le aveva assegnato a inizio puntata (adesso che tutti i numeri sono nascosti per evitare “brogli”).

Nonostante la batosta, la pacchista ha successivamente tentato di nuovo la fortuna con un secondo cambio. La sorte dà, la sorte toglie: stavolta è stata la mossa giusta e, alla fine, Stefania è tornata a casa con 30mila euro. Non il massimo, ma buttali via…