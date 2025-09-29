Affari Tuoi, Stefano De Martino cambia tutto per battere Gerry Scotti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Novità e colpi di scena per rendere ancora più avvincente lo show: nella puntata del 28 settembre di Affari Tuoi, Stefano De Martino tenta nuove strategie per contrastare l’avanzata de La Ruota della Fortuna nella guerra degli ascolti. Non solo in studio è tornato Herbert Ballerina, comico amatissimo dal pubblico e pronto a intervenire con le sue battute, ma sono state introdotte alcune novità nel meccanismo di gioco.

Affari Tuoi, le novità di Stefano De Martino per battere la concorrenza

All’inizio della puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha segnalato le novità nel gioco. Prima di tutto il ritorno del biglietto della Lotteria Italia che è legato all’apertura del pacco che vale 5 euro. Presente anche il jolly Gennarino che, se viene trovato nei primi 6 pacchi, consente di vincere mille euro. Una somma che aumenta, di puntata in puntata, sino a quando qualcuno non vince. Infine sembra che Herbert Ballerina stia diventando una presenza importante nella trasmissione, grazie all’ottimo riscontro ottenuto dal pubblico.

Insomma, Stefano De Martino non sembra disposto ad arrendersi nella battaglia per gli ascolti contro Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna. Nonostante indiscrezioni parlino di un “periodo nero” per il conduttore, Stefano si è mostrato ancora una volta padrone della situazione. Nelle ultime settimane infatti il conduttore ha dovuto fare i conti con le pressioni legate alla guerra degli ascolti fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. A ciò si sono aggiunti i gossip riguardo le liti con la fidanzata Caroline Tronelli, per via del legame di Stefano con Belen Rodriguez. Secondo alcune indiscrezioni Caroline sarebbe gelosa della showgirl argentina che, come ben sappiamo, ha un rapporto importante con Stefano anche per via del figlio Santiago.

Infine De Martino è stato protagonista di un furto avvenuto in strada a Milano. Il conduttore è stato rapinato da due malviventi che gli avrebbero sottratto un prezioso orologio dal valore di 40mila euro. Brillante, sorridente e con la battuta pronta, il presentatore ha guidato il concorrente di questa puntata verso un finale tutt’altro che scontato, fra colpi di scena e tentazioni del Dottore.

Affari Tuoi, Angelo dall’Abruzzo ingannato dal Dottore

A giocare nella puntata del 28 settembre Angelo dall’Abruzzo che è stato accompagnato in questa avventura da sua moglie Lisa. La coppia, molto unita, ha deciso di fare scelte coraggiose e di giocarsi in tutto per tutto sino alla fine. Il concorrente infatti è arrivato in finale con due pacchi importanti. Uno con un premio da 50mila euro e l’altro con un premio da 75mila euro.

Immancabile l’offerta del Dottore che ha proposto la cifra di 62.500 euro facendo una media fra i due premi possibili. Angelo, dopo averci pensato, e con il supporto dello studio, ha scelto di rifiutare. La sua voglia di rischiare però non è stata premiata: Angelo infatti alla fine ha vinto il premio da 50mila euro. Il concorrente e la moglie dunque hanno lasciato la trasmissione con un po’ di delusione, ma comunque contenti per aver vinto una somma importante.