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IPA Stefano De Martino

A tentare la fortuna nella puntata di Affari Tuoi di martedì 5 maggio 2026 è Paolo, ma la concorrente più chiacchierata, nonché la più fortunata, è Sara dalla Campania, che si guadagna le attenzioni speciali del conduttore Stefano De Martino. Una storia d’amore che, purtroppo, è contrastata dalla sorte e non potrà che bruciare in frutta. Noi, però, continuiamo a sperare, in Sara e nel suo grande amore.

Sara, il nuovo amore di Stefano De Martino

Si chiama Sara, fa la maestra d’asilo e arriva da Avellino, in Campania. Ha un sorriso luminoso, dolci occhi scuri e una cascata di riccioli mori. In molti dicono sia la donna più fortunata d’Italia. Come quella di Biancaneve, la sua pelle candida è ornata da un intenso rosso che nasce sulle gote di Sara ogni qualvolta le si avvicina Stefano. E Stefano De Martino, questa sera le si è avvicinato parecchio. Ad Affari Tuoi è nata una nuova storia d’amore? Lo speriamo tutti.

Il siparietto più piacevole, nonché il più commentato della puntata di martedì 5 maggio è proprio quello che vede protagonisti il conduttore e la pacchista campana. È ai due piccioncini che il protagonista Paolo chiede aiuto, sono loro a dover recitare il mantra di questa sera. E lo fanno stretti stretti, mentre in sottofondo suona una canzone d’amore, mentre Sara prende visibilmente fuoco… e Herbert Ballerina diventa verde di gelosia.

Il mantra, però, non funziona. Nel pacco di Sara si nasconde la cifra più alta, cui Paolo deve dire addio. “Porta fortuna. Non possiamo toccarci più” chiosa Stefano De Martino, che viene prontamente sostituito da Herbert. Ma l’effetto non è lo stesso. “Con te non è la stessa cosa” chiosa severa la nostra Sara. “Eh, lo so…” risponde Herbert sconsolato.

Paolo rischia tutto ad Affari Tuoi

Sara è la più invidiata della serata, lo stesso non si può dire del pacchista al centro dello studio. Il concorrente protagonista di questa sera infrasettimanale è Paolo, in arrivo dal piccolo comune di Riolo Terme, in provincia di Ravenna. Romagnolo d’hoc è un grande appassionato di moto e un fan sfegatato di Valentino Rossi, di cui porta lo stesso cognome (il figlio lo avrebbe voluto chiamare Valentino, ma la mamma ha detto no).

Ad accompagnare Paolo c’è la bella Lidia, sua compagna di vita e mamma di Leonardo (colui che sarebbe dovuto essere Valentino) e Emma. Affiatati e complici, i due iniziano al meglio e proseguono in quella che si rivela una delle partite più avvincenti degli ultimi tempi. Fino a quasi metà partita, i pacchi rossi sono tanti quanti quelli blu: nessuno riesce a prevedere come finirà.

Paolo prosegue imperterrito, rifiuta tutte le offerte del dottore, persino quella a dir poco generosa da 35.000 euro. Alla fine, accetta il cambio e si ritrova con Gennarino da una parte e il pacco nero dall’altra, e smette di rischiare. Il suo motto è “piuttosto che niente meglio piuttosto”, quello che lo porta, infine, ad accettare l’ultima offerta da 22.000 euro – e fa bene, aveva Gennarino!