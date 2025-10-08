Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

ANSA Buongiorno mamma non avrà una quarta stagione: cancellazione vicina

Che ne sarà di Buongiorno, mamma? La fiction ha raggiunto la sua terza stagione ma rischia di terminare qui il proprio percorso. Sembra infatti che il cambio di registro, necessario, non abbia convinto fino in fondo i fan.

Fiction cancellata

La notizia non è ufficiale, è bene sottolinearlo. Voci di corridoio però offrono poche speranze per una quarta stagione. È evidente, del resto, come gli ascolti non abbiano rispettato le attese. Le prime tre puntate si sono assestate su una media del 14,7%.

L’elemento più dannoso, però, è probabilmente dato dal fatto che neanche la prima serata iniziale sia riuscita a fare meglio. Ciò vuol dire che non c’era attesa per questa nuova stagione. Bassi ascolti dal secondo appuntamento in poi avrebbero infatti potuto far pensare a una sceneggiatura poco avvincente. In questo caso, invece, il progetto sembra aver perso un po’ il suo senso dopo la seconda stagione.

Carte rimescolate nel tentativo di ritrovare la scintilla ma non è bastato. La precedente stagione aveva avuto inizio con il 21,2% di share, concludendosi con il 19%. Un taglio molto netto, dunque, che potrebbe spingere Mediaset a fare delle scelte radicali.

Il peccato originale non può che essere uno: la morte del personaggio di Maria Chiara Giannetta. Dopo tanti drammi, decidere di optare per la scelta d’autore realistica è stato deleterio. Qualcosa che una serie Tv autoriale può permettersi, non una fiction. Esistono regole e, come Boris ci ha insegnato, non è possibile far fuori la speranza di milioni di italiani. Così come gli sceneggiatori cani non potevano far fuori la bambina, anche questi (reali) non avrebbero dovuto scrivere la scena della morte della mamma del titolo (spoiler: non avevano alternative).

Ultime speranze

Come detto, però, non si può parlare ancora di ufficialità. C’è un briciolo di speranza per la fiction con Bova e Arnera e di certo la coltiva la sceneggiatrice Michela Straniero, head writer della fiction di Canale 5. A Fanpage ha spiegato di star lavorando sul concept di un’ipotetica quarta stagione ma “al momento la decisione non è ancora stata presa”.

Un finale a sorpresa per la terza stagione potrebbe gettare le basi per un grande rilancio. È infatti prevista una grande rivelazione, con la scoperta del segreto che si cela dietro alla morte di Anna, ma soprattutto il coinvolgimento di Laura.

Non si può dunque parlare di quarta stagione, non ancora e forse neanche in seguito: “Stiamo aspettando i risultati. Nel nostro cuore può andare avanti e stiamo già lavorando in questo senso, per cercare ancora una volta di rilanciare. Molto è già stato raccontato, quindi è dura, ma abbiamo delle idee. Al momento c’è solo un concept ma non abbiamo iniziato a scrivere”.

Perché Anna è morta

Nell’incertezza generale, qualcosa possiamo dirla senza timore d’essere smentiti: Anna doveva morire. Per quanto rappresenti la parola fine all’interesse del pubblico, o quasi, non c’erano alternative.

È un errore di sceneggiatura? Certo. C’erano alternative? No! La head writer ha infatti svelato di non aver avuto scelta. Una sovrapposizione di impegni ha impedito a Maria Chiara Giannetta d’essere sul set, se non per poche pose.