Raoul Bova e Beatrice Arnera, spunta il pancino sospetto in vacanza

Raoul Bova e Beatrice Arnera trascorrono una romantica vacanza in Sicilia. E le foto esclusive alimentano i rumors su una possibile gravidanza della giovane attrice

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Getty Images Beatrice Arnera e Raoul Bova

A un anno dalla chiacchieratissima fine della relazione con Rocio Munoz Morales, Raoul Bova torna protagonista della cronaca rosa. L’attore e Beatrice Arnera, legati da mesi e sempre più affiatati, non nascondono più il loro rapporto. E alcune foto alimentano la curiosità su una possibile dolce attesa.

Beatrice Arnera incinta di Raoul Bova?

Raoul Bova e Beatrice Arnera sono stati pizzicati in vacanza in Sicilia. Le immagini pubblicate da Diva e Donna mostrano una coppia affiatata, serena e sempre più unita, tra passeggiate sul litorale, momenti di relax e gesti di tenerezza che non sembrano lasciare spazio a dubbi sul loro legame.

L’attore romano, da sempre considerato uno dei sex symbol del cinema e della televisione italiana, appare in splendida forma, mentre la nuova compagna e collega – più giovane di 24 anni – si mostra sorridente e rilassata.

Dopo i primi avvistamenti e le indiscrezioni nate tra set cinematografici e uscite pubbliche, la coppia vive ormai senza problemi il rapporto alla luce del sole.

Ma a catturare l’attenzione non sono soltanto i baci e gli abbracci. Alcune fotografie pubblicate mostrano infatti una silhouette leggermente diversa per l’Arnera, dettaglio che ha immediatamente acceso le speculazioni. Un pancino sospetto e una domanda inevitabile: Beatrice Arnera è incinta di Raoul Bova?

Per il momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni. Né Arnera né Bova hanno confermato l’ipotesi di una gravidanza e non esistono dichiarazioni ufficiali in merito. Eppure basta un particolare fotografico per scatenare supposizioni e interpretazioni.

Le immagini siciliane hanno così trasformato una semplice vacanza estiva in un vero e proprio caso mediatico, alimentando la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. La prudenza resta però d’obbligo. Le fotografie suggeriscono ma di certo non confermano.

Raoul Bova è già padre di quattro figli: Alessandro Leon e Francesco, nati nei primi anni Duemila dal matrimonio con Chiara Giordano, e Luna e Alma, di dieci e sette anni, avute da Rocio Munoz Morales.

Beatrice Arnera è invece mamma di Matilde, nata nel 2024 dal legame con Andrea Pisani. La piccola ha già conosciuto Bova e anche i figli più grandi dell’attore hanno avuto modo di trascorrere del tempo con la nuova compagna del padre.

Raoul Bova e il rapporto con Rocio Munoz Morales

In attesa di saperne di più, Rocio Munoz Morales è tornata a parlare di Raoul Bova e del loro rapporto dopo la turbolenta separazione. “Quello che è successo tra me e il loro papà è nostro. Io non ho mai parlato male di lui alle bambine e mai lo farò”, ha dichiarato al settimanale F.

E sul tradimento ha raccontato come “la modalità” l’abbia profondamente “ferita”: “Quando una cosa molto intima, molto forte e molto spiacevole diventa di tutti, fa più male. Però non ho mai voluto sentirmi vittima di quello che è successo. Il sole c’era ancora, c’è sempre stato, bastava cercarlo”, ha detto ammettendo di aver sofferto.

Ma ora c’è spazio solo per la sua rinascita: “La rinascita era un dovere nei confronti di Luna e Alma. E nei miei confronti: me la meritavo”. Se il legame tra Bova e l’Arnera è più solido, resta invece senza etichette quello tra Rocio e Andrea Iannone.

“Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me, senza sentire il bisogno di dargli un titolo. È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra”, ha ribadito lei.