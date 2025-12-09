Ansa Raoul Bova

Raoul Bova ha parlato del legame con l’ex Rocío Muñoz Morales, confermando che tra loro è ormai finita da tempo: ha anche commentato, per la prima volta, le voci che lo vogliono vicino a Beatrice Arnera, una storia che starebbe andando avanti da tempo, senza però forzature. Ad Atreju, la festa di FdL, ha intenzione di parlare di un tema che ormai gli è tanto caro: fake news e web reputation. Il pensiero vola a quanto affrontato questa estate, dopo lo scandalo del vocale.

Raoul Bova parla di Rocío Muñoz Morales: la clausola nell’accordo di separazione

Intervistato da Il Corriere della Sera, Raoul Bova ha ripercorso i momenti difficili vissuti nei mesi scorsi, dopo la pubblicazione del vocale rivolto a Martina Ceretti. Lo farà ad Atreju, giovedì 11 dicembre, dove rientra tra gli ospiti presenti al raduno tradizionale di Fratelli d’Italia. “È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”. Al suo fianco, nella bufera mediatica, non sono mancati tanti amici, oltre ai suoi figli, l’ex moglie Chiara e l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace.

Ha chiarito poi la natura del suo rapporto con l’ex moglie Rocío Muñoz Morales: “Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi mi scusi ma questo discorso finisce qui“.

La storia con Beatrice Arnera

Asciutto il commento sulla ex, così come sintetiche (ma importanti) le parole sul nuovo amore: da tempo infatti si susseguono le indiscrezioni in merito al legame con Beatrice Arnera. Alla domanda “Quindi possiamo dire che ha trovato un nuovo amore”, durante l’intervista rilasciata al Corriere, Bova ha replicato: “Ci stiamo lavorando“. Negli ultimi mesi si è parlato spesso della loro liaison, con diversi scatti: sono stati paparazzati insieme, anche mentre si stavano scambiando un bacio. Bova e la Arnera starebbero quindi facendo sul serio, come aveva raccontato Chi.

C’è stata anche una diatriba pubblica tra Beatrice Arnera e l’ex Andrea Pisani. La Arnera aveva poi provato a spegnere il fuoco della polemica con una story su Instagram. “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne. Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.

Ormai, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono due “ex”, come lei stessa ha confermato a Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio durante una diretta su Instagram. “Ormai siamo ex ma abbiamo due bambine meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Poi ognuno si comporta come può e come crede. È banale dirlo ma succedono così tante cose brutte nella vita che finché uno può deve volersi bene soprattutto per i bambini”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!