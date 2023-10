Su di lei ne è stata detta di ogni. Si è parlato, sparlato, ipotizzato, speculato, fin da quando era una ragazzina ancora troppo giovane e ingenua per potersi difendere. Oggi, donna e finalmente (si spera) liberatasi dagli uomini che per troppo tempo hanno preteso il controllo sulla sua vita, Britney Spears si racconta e lo fa a parole sue.

La sua autobiografia, The woman in me, è un racconto crudo, diretto e senza alcun filtro della vita della più grande popstar del millennio. E non censura praticamente nessuno: da Donatella Versace a Colin Farrel sono tutti citati apertamente. Compreso l’ex fidanzatino Justin Timberlake che sembra non essere affatto contento.

La reazione di Justin Timberlake al libro di Britney

Il tabloid Page Six afferma che Justin Timberlake ha contattato Britney Spears dopo l’uscita del libro e pare che si sia dichiarato “non affatto felice di ciò che è emerso”. Adesso che, dopo le rivelazioni della popstar sulla loro famosa love story – specie quella relativa all’aborto – lo hanno reso uno degli uomini più odiati al mondo, Timberlake si è visto costretto a chiudere i commenti sul suo profilo Instagram, ormai arrivavano solo insulti.

Il cantante, rivela Tmz, ha anche annullato silenziosamente i concerti in programma per il prossimo anno, e si è anche rovinato l’anniversario con la moglie, l’attrice Jessica Biel, che ricorre il 19 ottobre. Ma entriamo nel dettaglio del libro per scoprire che cosa Britney ha scritto per suscitare tanto scalpore.

Le incredibili rivelazioni nel libro di Britney Spears

A intaccare la reputazione di bravo ragazzo di Justin Timberlake è stato il crudo racconto di Britney Spears sull’aborto praticato a 19 anni, quando i due erano una coppia fissa. Una coppia che, agli occhi del pubblico Disney che li aveva resi famosi, era troppo giovane per avere rapporti sessuali. Così, l’aborto, per richiesta dello stesso Timberlake è stato tenuto nascosto persino ai medici, praticato in casa tra laceranti crampi e incontenibile dolore.

Nel frattempo, la popstar rivela che Justin la tradì più e più volte nel corso della loro relazione. Una volta con uno dei membri della girl band All Saints e, in seguito, con una ragazza “adesso famosissima, sposata e con figli. Non la nomino per non rovinarle la vita” scrive Spears. E, nonostante tutto ciò che i due avevano passato assieme, Timberlake osa rompere la relazione a distanza, con un freddo sms che Britney riceve mentre impegnata a girare un videoclip musicale.

Per consolarsi, Britney rivela che cedette alle avance di un altro famosissimo: l’attore premio Oscar Colin Farrel, con cui fu pura passione: “Non riuscivamo a staccarci le mani di dosso. Rissa è l’unica parola per descriverlo: eravamo sempre uno addosso all’altra, lottavamo così appassionatamente che era come fossimo in una rissa di strada”.

Le uniche a uscire bene dal libro di Britney sono le donne. In primis Madonna che, racconta la popstar: “Dopo il successo con Baby one more time mi ha aiutato a vedere molte cose sulla mia situazione con occhi nuovi. Ero confusa riguardo alla mia vita e lei ha cercato di guidarmi”. La stessa gratitudine è riservata a Paris Hilton: “Ha visto che avevo dei bambini e che stavo soffrendo per la separazione. È venuta a casa mia e mi ha aiutata moltissimo. Era così dolce con me”. Puro girl power.