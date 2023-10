A pochi giorni dall’uscita del libro autobiografico di Britney Spears, "The Woman in Me", emergono i primi dettagli scioccanti

Fonte: IPA Britney Spears e Justin Timberlake ai tempi della loro relazione

Non smette di far discutere Britney Spears, che ha annunciato di raccontare tutta la verità sulla sua vita, anche quei dettagli che fino a oggi sono rimasti segreti. A pochi giorni dall’uscita del suo libro The Woman in Me, la rivista People è riuscita a entrare in possesso di una serie di anticipazioni scioccanti, prima fra tutte la rivelazione dell’interruzione di gravidanza quando la popstar era legata a Justin Timberlake.

Britney Spears, le prime rivelazioni del suo memoir

È attesissima l’uscita del libro The Woman in Me, il memoir in cui Britney Spears ha annunciato di raccontare tutta la verità sulla sua vita, svelando dettagli che fino a ora lei stessa ha taciuto. Alcuni estratti del libro, che uscirà il 24 ottobre in tutto il mondo, sono stati diffusi da People, che ne ha pubblicato delle anticipazioni sconvolgenti.

Tra queste l’interruzione di gravidanza quando Britney era ancora molto giovane ed era impegnata con Justin Timberlake. “Scoprire di essere incinta fu una sorpresa ma non una tragedia”, si legge sulla rivista. Britney, innamoratissima all’epoca del collega, avrebbe voluto una famiglia con lui. “Ho amato così tanto Justin e ho aspettato il giorno che avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto”.

Ma pare che il cantante non fosse d’accordo: “Non era contento della gravidanza. Diceva che non eravamo pronti ad avere un bambino nella nostra vita, che eravamo troppo giovani“. I due, coetanei, sono stati legati tra il 1999 e il 2002, e come riporta TMZ, Britney avrebbe scoperto di essere incinta alla fine del 2000, quando aveva 19 anni.

E in merito all’aborto ha rivelato: “Se la decisione fosse stata lasciata a me, non l’avrei mai fatto. Eppure Justin era così sicuro di non voler diventare padre. Fino ad oggi, è una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto in vita mia”.

Il rapporto turbolento col padre Jamie

Nella sua biografia non mancano ovviamente le accuse alla famiglia, in particolare al padre Jamie, che fino a due anni fa ne aveva la custodia legale. “Sono diventata un robot. Ma non solo un robot: una sorta di robot bambino”, scrive nel suo libro la cantante.

Rivelazioni pesanti riguardo una carriera iniziata forse troppo presto e le cui conseguenze sono state devastanti per lei: “Sentirsi come se non fossi mai abbastanza bravo è uno stato d’animo schiacciante per un bambino. Mi aveva inculcato quel messaggio da ragazza, e anche dopo aver realizzato così tanto, continuava a farlo”.

“Ero diventata l’ombra di me stessa”, ha scritto Britney. “Ora ripenso a mio padre e ai suoi soci che hanno avuto il controllo sul mio corpo e sui miei soldi per così tanto tempo e mi fa sentire male. Non meritavo quello che mi ha fatto la mia famiglia“.

Adesso che finalmente è libera di raccontare la sua versione dei fatti, Spears non ha più nessuna intenzione di tacere ai suoi fan la verità: “Meritano di sentire la mia versione. Niente più complotti e niente più bugie. Sono io, finalmente in controllo del mio passato, del mio presente e del mio futuro”.