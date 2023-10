Britney Spears: “Sto imparando ad essere normale”. Il suo inferno in foto

Che Britney Spears sia un personaggio chiacchierato da sempre non è un mistero. La pop star, che ha calcato i palchi internazionali dall’età di dodici anni grazie allo show Disney The Mickey Mouse Club, è famosa non solo per le hit che hanno fatto cantare e ballare i ragazzi degli anni ’90, ma anche per alcuni dettagli della sua vita privata che negli ultimi anni l’hanno resa un vero e proprio caso. Da luglio, i fan più accaniti sono in trepidante attesa per l’uscita di The Woman in Me, il libro scritto dalla cantante che racconta la sua vita e che, pare, svelerà alcuni aneddoti che preoccupano i colleghi.

Britney Spears: il nuovo libro verità

“My story, on my terms, at last” recita lo slogan promozionale del libro. Un Memoire in uscita il 24 ottobre ricco di aneddoti ed episodi che raccontano la vita di Britney Spears, tra crisi, battaglie legali e una carriera di successo. Un libro che oltre a racchiudere la storia di una delle pop star più famose e acclamate del suo tempo, sembra essere una rivincita personale dopo la vittoria legale contro il padre, ottenuta anche grazie al movimento #FreeBritney. “The Woman in Me è una storia coraggiosa e sorprendentemente commovente sulla libertà, la fama, la maternità, la sopravvivenza, la fede e la speranza.”

Una storia di fama, successo, costellata da molte difficoltà, finalmente raccontata dalla voce della diretta interessata. Dopo le tante speculazioni sulla sua vita, la reginetta del pop è riuscita a farsi spazio e a prendere in mano le redini scrivendo le sue verità. “The Woman in Me rivela per la prima volta il suo incredibile viaggio. Scritto con notevole candore e umorismo, il rivoluzionario libro di Britney Spears illumina il potere duraturo della musica e dell’amore e l’importanza di una donna che racconta la propria storia, finalmente alle sue condizioni”, ha raccontato l’editrice di Gallery Books Jennifer Bergstrom.

Un libro che svelerà aneddoti preoccupanti

Come ogni Memoire che si rispetti, c’è il rischio che alcuni dei personaggi citati non siano molto felici di quello che trapelerà. Pare infatti che alcuni vip che sono stati vicini alla cantante siano preoccupati da ciò che potrà uscire dalle pagine di The Woman in Me: sembra che il libro abbia subito dei ritardi sulla pubblicazione proprio per permettere ad alcuni colleghi di Britney di leggerlo in anticipo, così da non ricevere brutte sorprese.

Tra le star più colpite, spicca sicuramente il nome di Justin Timberlake, ex collega e fidanzato della cantante. Secondo alcuni rumors partiti da US Weekley, pare proprio che il bel cantante non sia felice del ritratto che Britney ha fatto di lui nel suo libro: “Justin non sarà felice. Lei ha svelato tutto e l’ha attaccato duramente nel libro. Non è intenzione di Britney ferire nessuno. Riporterà semplicemente i fatti dal suo punto di vista”.

Ma Justin Timberlake non sarebbe stato l’unico a preoccuparsi della sua immagine a causa del libro di Britney: secondo The Sun, anche il suo ex fidanzato Colin Farrell avrebbe chiesto di leggerlo in anticipo. “Gli avvocati hanno chiesto di vedere il suo libro in anticipo ed erano irremovibili sul fatto che alcune delle rivelazioni dovessero essere rimosse. Ci sono ancora molte parti incredibili, ma Justin e Colin erano consapevoli di quello che poteva essere detto di loro. Mentre le discussioni andavano avanti su ciò che poteva o non poteva essere incluso, la pubblicazione è stata ritardata di quattro mesi, ma ora è stato tutto risolto e il libro di memorie di Britney è pronto per essere pubblicato.” Ha spiegato una fonte.