Britney Spears: “Sto imparando ad essere normale”

Britney Spears ha rotto il silenzio dopo la messa in onda del documentario sulla sua vita “Framing Britney Spears”, spiegando come stia lavorando su se stessa per guarire: "Sto imparando ad essere una persona normale". E le star hanno espresso sui social la loro solidarietà, aderendo e supportando il movimento #freebritney che da anni si batte per togliere la tutela legale del padre. La vita della ex principessa del pop è stata turbolenta: da quando è diventata famosissima, a soli 19 anni, nel 2000 ad oggi, Brit ha vissuto sulle montagne russe, tra enormi successi e incredibile discese, fatte di crolli emotivi e ricoveri in rehab. Adesso Britney sta cercando di tornare alla normalità, grazie all'amore di chi le sta vicino, e a riprendere il controllo della propria vita