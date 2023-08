Britney Spears: il marito è già dimenticato, oggi esce con un pluricondannato

Britney Spears è cresciuta con noi, con tutti, gettata in mondovisione fin dalla prepubertà. Ne abbiamo visto in diretta gli esordi, il primo amore (e la sua fine), il successo, la maternità, le crisi e i ritorni. Ultimamente, sembra che ad andare in scena sia il lento declino. La popstar più famosa del mondo si è trasformata in caso di cronaca, nera e giudiziaria. Prima le lotte con il padre per ottenere la libertà, poi il turbolento divorzio. Oggi, una nuova, preoccupante fiamma.

Il nuovo ragazzo di Britney Spears è un criminale

Coloro che più le sono vicini si sono dichiarati “molto preoccupati”. Una fonte anonima ha rivelato alla testata statunitense Page Six che Britney Spears sarebbe sentimentalmente legata a tale Paul Richard Soliz, tuttofare 37enne assunto dalla cantante per occuparsi delle faccende domestiche e che da dipendente si è trasformato in qualcosa di più.

Fin qui, niente di strano, seppur si spererebbe che Spears si prendesse qualche tempo per riflettere e riprendersi dal violento divorzio. A far temere gli amici per l’incolumità della cantante è il passato di Soliz, losca figura dalla fedina penale per niente candida. L’uomo è stato assunto senza che il suo passato fosse passato al vaglio della sicurezza e così, Britney non sa che il suo bello vanta: condanna per disturbo alla quiete pubblica nel 2014; procedimento archiviato per pericolo per minori; condanna per guida senza patente nel 2016 e condanna per guida con patente sospesa l’anno successivo, infine, condanna per possesso di armi da fuoco nel 2022. “Potrebbe farle del male” affermano preoccupati i suoi cari.

Il turbolento divorzio dal marito

“Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme. Ci aggrapperemo all’amore e al rispetto che abbiamo l’uno per l’altra e le auguro sempre il meglio” aveva dichiarato, meno di un mese fa, Sam Asghari, l’attore che nell’ultimo anno e mezzo è stato il marito di Britney Spears. Eppure, le indiscrezioni susseguite in seguito all’annuncio della separazione narrano di una relazione tutt’altro che rispettosa e pacifica.

La testata di gossip TMZ, poco tempo fa, ha raccontato dell’ultima lite della coppia, così violenta da far barcollare e cadere Britney che ha sbattuto la testa contro un tavolino finendo all’ospedale. E episodi del genere pare fossero la normalità in casa. Tra i motivi del divorzio, anche la sua ossessione per i coltelli, che teneva anche in camera da letto per paura di invasioni esterne (d’altronde, il primo marito è agli arresti per aver fatto irruzione nella villa di lei).

A Spears manca ormai l’equilibrio, è irritabile, irascibile e paranoica. Il marito la amava ma non poteva più reggere le continue aggressioni fisiche (così irruenti da richiedere più e più volte l’intervento delle guardie del corpo). Ha sopportato e subito a lungo, provando a nascondere morsi e occhi neri, nella speranza, forse, di riuscire a sconfiggere i demoni della moglie. Ma l’amore non basta e non può risolvere tutto.

Di certo, non sarà di aiuto alla già vacillante Britney Spears la compagnia di un uomo presumibilmente violento e, almeno a guardare la fedina, non così paziente né equilibrato.