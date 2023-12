Fonte: IPA Britney Spears, il padre è gravemente malato

Dopo essere stato ricoverato a causa di una grave infezione batterica all’inizio di quest’anno, circa un mese fa Jamie Spears, padre della popstar Britney, è stato operato e, per salvargli la vita, il team di medici è stato costretto ad amputargli una gamba. Lo ha rivelato il tabloid TMZ, con la conferma di People. Adesso Britney cerca un riavvicinamento.

La malattia di Jamie Spears

Jamie Spears, 71 anni, combatte da mesi contro un’infezione alla gamba di origine batterica. Il primo ricovero risale all’inizio del 2023. In autunno, le condizioni dell’uomo sono peggiorate e il padre di Britney Spears è stato nuovamente ricoverato d’urgenza al Sunrise Hospital di Las Vegas, dove ha riportato una rottura spontanea del colon. Sottoposto a un’operazione d’urgenza, l’uomo è rimasto in ospedale quasi un mese.

Dopo cinque interventi chirurgici e le cure, l’infezione ha continuato a espandersi e i medici hanno così deciso di ricorrere all’amputazione. Dopo l’intervento, Jamie Spears avrebbe continuato a manifestare diversi disturbi e le sue attuali condizioni sono preoccupati.

Britney Spears vuole riavvicinarsi alla famiglia

Nonostante il burrascoso passato e le controversie giudiziarie, Britney Spears è vicina al padre malato. In seguito al primo intervento, aveva annullato le date del suo nuovo show Domination. “È importante mettere la famiglia al primo posto – aveva scritto in un post su X – ed è la decisione che devo fare. Un paio di mesi fa, mio padre è stato ricoverato ed è quasi morto. Siamo così grati che sia tornato a casa vivo, ma ha ancora molta strada da fare”.

Proseguendo, la popstar aveva scritto: “Sto dedicando le mie attenzioni e le mie energie per prendermi cura della mia famiglia. Abbiamo sempre avuto un rapport speciale e voglio esserci per la mia famiglia nel momento del bisogno, così come è sempre stata qui per me”.

Così, lo scorso sabato, rivela una fonte di People, Britney si è riunita a Los Angeles con la madre Lynne e il fratello Bryan per celebrare assieme a loro il suo 42esimo compleanno. “Stare insieme e festeggiare il suo compleanno è stato un momento davvero speciale per la famiglia” ha rivelato la fonte. Lynne “sta davvero provando a tornare a far parte della vita della figlia. Britney ama trascorrere il tempo con lei. Hanno una relazione complicata, ma è evidente che abbiano entrambe bisogno l’una dell’altra”.

Il complicato rapporto di Britney con la famiglia

Se il rapporto con la madre è complesso, ancor di più lo è quello tra Britney Spears e il padre Jamie. La cantante ha accusato il padre di tenerla prigioniera e, una volta finito il tempo di tutela legale e patrimoniale durato 13 anni, la cantante si è allontanata dal genitore, citandolo in giudizio. Al seguito della malattia, però, Britney si è detta impaziente all’idea di riabbracciare il papà, dichiarandosi anche disposta a donargli del denaro per aiutarlo a sostenere le cure.

Rancori e silenzi esistono anche con la sorella minore Jamie Lynn, assente al compleanno di Britney nonostante l’invito. Pare però che le due si siano sentite al telefono e che ci possa essere lo spiraglio per un perdono reciproco.