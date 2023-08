Britney Spears, le prime parole dopo il divorzio: “Non potevo sopportare il dolore”

Un amore lungo sei anni, finito dopo appena 14 mesi di matrimonio. Britney Spears divorzia da Sam Asghari e ora c’è la conferma proprio della diretta interessata. Sarebbe stato lui a chiedere la separazione, dopo liti e un presunto tradimento da parte della popstar, con la chiara intenzione di rivedere l’accordo prematrimoniale che vorrebbe ritoccare per ottenere un mantenimento più cospicuo. I punti oscuri sono tantissimi, soprattutto dopo le parole di lei su Instagram in cui tira ancora in ballo il padre Jamie, che ha avuto la sua tutela per moltissimi anni.

Le parole di Britney Spears dopo il divorzio

Un video in cui balla (la danza è una delle sue grandi passioni) e una didascalia fiume attraverso la quale Britney Spears sembra spiegare le motivazioni che hanno portato alla rottura da suo marito Sam Asghari, anticipata da TMZ dopo Ferragosto. La popstar scrive: “Come tutti sanno, io e Hesam non stiamo più insieme… 6 anni sono tanti per stare con qualcuno quindi, sono un po’ scioccata ma… non sono qui a spiegare il perché, perché sinceramente non sono affari di nessuno! Ma non potevo più sopportare il dolore onestamente!”.

Ha inoltre ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, per i messaggi “telepatici” che il suo pubblico le avrebbe inviato in questo momento così difficile per la sua vita. È inoltre tornata sull’immagine di sé che traspare dai social: “Ho un ruolo importante da troppo tempo e il mio Instagram può sembrare perfetto ma è lontano dalla realtà e penso che lo sappiamo tutti! Mi piacerebbe mostrare le mie emozioni e le mie lacrime su come mi sento veramente, ma per qualche ragione ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze!”.

E si riferisce ancora al padre: “Se non fossi stato il forte soldato di mio padre, sarei stata mandata in qualche posto per farmi aggiustare da dei dottori! Ma è in quei momenti che ho sempre avuto più bisogno di una famiglia! Dovresti essere amato incondizionatamente… non a condizioni! Quindi sarò più forte che posso e farò del mio meglio! E in realtà sto andando davvero dannatamente bene! Comunque buona giornata e non dimenticate di sorridere!”.

La separazione da Sam Asghari dopo 14 mesi di matrimonio

La sua vita sembrava aver imboccato finalmente la strada giusta. E il matrimonio aveva fatto sperare in un epilogo finalmente felice per la popstar, tormentata dai problemi di salute mentali e dai complicati aspetti legati alla conservatorship affidata a suo padre. Dopo che da questa si era liberata, aveva iniziato ad apparire diversa e più serena, ma la situazione è precipitata prestissimo, mettendo in allarme tutti.

Ora che anche con lui è finita, dopo 14 mesi di matrimonio, per Britney Spears si apre un nuovo capitolo in cui deve tornare a fare i conti con se stessa. Lui le era stato vicino, sostenendola nella battaglia contro suo padre, ma c’era chi era pronto a scommettere che la sua influenza fosse tutt’altro che positiva e che fosse il responsabile dei contenuti inadeguati che spesso sono comparsi sul suo Instagram. Ora che la separazione è certa, non resta che attendere per vedere quello che sarà il suo futuro, da sola ma contro i suoi demoni.