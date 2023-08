Britney Spears e Sam Ashgari verso il divorzio, liti e tradimenti: lui scappa di casa

Un anno e due mesi d’amore e già Britney Spears divorzia dal marito Sam Ashgari. Pare che a prendere la decisione definitiva sia stato lui, che ora chiede addirittura di avere il mantenimento e di avere pagate le spese legali, minacciando di rivelare particolari imbarazzanti se queste sue richieste non dovessero essere accolte. A riportare l’indiscrezione è stato TMZ, che spiega anche come Ashgari voglia rimettere mano all’accordo prematrimoniale.

Britney Spears divorzia, Sam Ashgari è già fuori casa

Il matrimonio è finito e Sam Ashgari ora minaccia di rivelare informazioni straordinariamente imbarazzanti qualora l’accordo prematrimoniale non venisse rinegoziato. Probabilmente, nelle sue intenzioni, ci sarebbe quella di guadagnare più denaro di quanto non preveda il contratto, motivo per il quale la sua richiesta non sarebbe soggetta a nessun tipo di deroga. Lui sarebbe inoltre già andato via di casa.

A rivelarlo è Page Six, secondo il quale Britney Spears sarebbe già corsa ai ripari rinforzando la sua squadra di legali, capitanata dalla divorzista Laura Wasser, già al suo fianco nel 2008 per la causa di divorzio dal marito Kevin Federline e per ottenere la custodia dei suoi figli Sean Preston e Jayden. All’epoca, la Wasser ottenne che venisse pagato un mantenimento da 20000 dollari al mese per i ragazzi, andando a soddisfare le richieste della sua cliente.

Le accuse di tradimento

La richiesta di divorzio, però, potrebbe non essere giunta come una novità per Britney Spears che avrebbe infatti assunto la famosa avvocata per evitare che la separazione da Sam Ashgari diventi una difficoltosa battaglia legale. I presupposti ci sono tutti e lui sembra già sul piede di guerra: i suoi legali hanno infatti evitato di replicare alle prime indiscrezioni comparse su Page Six, chiudendosi nel più stretto riserbo.

La volontà di separarsi, avanzata da parte di lui, sarebbe arrivata dopo mesi particolarmente difficili nei quali avrebbe avuto addirittura il sospetto che lei l’abbia tradito. I fan della Spears, invece, non avrebbero mai amato particolarmente la presenza di Ashgari al fianco di Britney, arrivando addirittura ad accusarlo di essere il responsabile di alcuni post inadeguati comparsi sui social ufficiali dell’artista di Toxic.

Eppure, il loro amore è sempre sembrato pronto a superare qualsiasi tipo di prova. Lui le è stato vicino nei momenti più difficili e nel periodo che è seguito alla liberazione di lei dall’oppressiva tutela del padre. Hanno poi deciso di sposarsi, nel 2022, alla presenza di appena 60 invitati tra cui alcuni davvero illustri, come Donatella Versace e Madonna. Insieme hanno poi superato il dramma della perdita di un figlio, avvenuta con aborto spontaneo nel maggio del 2022, a qualche settimana dall’annuncio della gravidanza.

Ora, il risvolto inatteso. Una richiesta di separazione, durissima, accompagnata addirittura dalla minaccia di rivelare dei particolari intimi che riguardano la sfera privata di Britney Spears. Lei ha già iniziato a tutelarsi, segno che nel loro rapporto non c’è davvero più niente da salvare. Le prossime settimane diranno certamente qualcosa di più rispetto alla fine del loro matrimonio. Certa è l’ennesima delusione, per lei, che da anni sta provando a ricostruirsi una vita normale e libera dall’oppressione di coloro che dicevano di volerla aiutare.