Confetti di semi, l’idea sostenibile per colorare la vita

Avete presente quei coriandoli tutti colorati che amiamo lanciare durante le occasioni speciali, come i matrimoni o le feste? Gli stessi che acquistiamo per i nostri bambini con l’arrivo del Carnevale, per permettergli di giocare all’aria aperta tra divertimento e colori. Proprio quei piccoli ritagli di carta colorata che mettono allegria possono essere sostituiti da coriandoli sostenibili.

L’idea è nata da Saatgutkonfetti, una startup tedesca che ha ideato i cosiddetti confetti di semi, dei coriandoli colorati che rispettano l’ambiente e contribuiscono alla conservazione della biodiversità del nostro pianeta. Sono bellissimi e colorati, e non hanno nulla da invidiare ai più comuni coriandoli utilizzati nelle feste, ma questi hanno decisamene una marcia in più.

I confetti di semi della giovane azienda tedesca sono innovativi e sostenibili, ma soprattutto sono complici di quella che possiamo considerare una rivoluzione green urbana. Realizzati con amido, coloranti naturali e semi, questi coriandoli una volta lanciati si depositano sul suolo: l’amido si dissolve in maniera facile e veloce mentre il seme è assorbito dalla terra. Così, dopo la festa, ecco che un prato fiorito nascerà in città.

Un rapido sguardo allo shop di Saatgutkonfetti ci porta alla scoperta di diversi cofanetti davvero incredibili. Ci sono petali di confetti dedicati al Carnevale e altri ideali per le cerimonie nuziali che sostituiscono il riso tanto temuto dalle spose, ci sono quelli ispirati alla neve e quelli che, per forma e colori, richiamano le foglie d’autunno. Ogni prodotto, oltre a essere completamente vegano, possiede anche la certificazione biologica.

La composizione, inoltre, non infastidisce gli insetti, i volatili e in generale gli animali di passaggio che potrebbero essere attratti dai coriandoli e ingerirli. I semi di confetti possono essere lanciati ovunque perché non danneggiano l’ambiente.

Tra le proposte della startup tedesca c’è anche il pacchetto GoodConfetti, che comprende dei coriandoli ecologici senza semi, nel caso in cui questi siano lanciati all’interno di luoghi chiusi o in strada.

Dalla margherita alla primula, passando per le violette e i denti di leone, sono 24 le specie floristiche destinati a nascere dopo il lancio dei coriandoli. Così ecco che da un’idea brillante, possiamo trasformare ogni occasione speciale in una celebrazione sostenibile dell’ambiente e del mondo intero.