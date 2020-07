Kelly Preston e John Travolta: il loro amore, tra gioie e tragedie

Kelly Preston è morta a soli 57 anni, uccisa da un cancro al seno che l'ha portata via in appena due anni. Il marito e compagno di una vita John Travolta ha scritto un tenero messaggio su Instagram, comunicando la notizia e chiedendo di rispettare il dolore, suo e dei suoi figli, e l’inevitabile allontanamento dal lavoro e dallo showbiz: dovrà prendersi del tempo, adesso John, per stare vicino ai suoi bambini, Ella e Benjamin, di 20 e 10 anni, per elaborare il lutto, superare piano piano il terribile vuoto lasciato da Kelly. Perché erano davvero una bella coppia, lei e John: uniti, complici, sempre sorridenti e innamorati come fosse il primo giorno. Si erano conosciuti nel 1990, fidanzati dopo pochi mesi e sposati nel 1991. Nel 1992 era nato il primo figlio, Jett, poi Ella nel 2000 e Benjamin nel 2010. Adepti di Scientology, il loro grande amore è stato costellato da immense gioie e altrettante sofferenze: insieme avevano dovuto affrontare e superare la morte del primogenito Jett, affetto da gravi problemi di salute (Sindrome di Kawasaki, o probabilmente autismo, non era mai stato specificato nel dettaglio di cosa soffrisse), deceduto nel 2009 per una brutta caduta in casa. L’atroce dolore era stato mitigato dall’arrivo di Benjamin un anno dopo. L’ultima foto ufficiale che li vede, felici e sorridenti insieme, risale a Cannes 2018. Ma sui social si John che Kelly hanno postato foto sorridenti fino all’ultimo. Niente lasciava presagire la malattia dell’attrice e la tragedia che ancora una volta avrebbe colpito la famiglia. Restano il suo bellissimo sorriso, le mille immagini che la ritraggono insieme a suo marito e ai suoi figli, felice e radiosa. E a John, il ricordo di un amore unico e indimenticabile