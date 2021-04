Laura Torrisi di nuovo in ospedale. Il post su Instagram: “Pensavo di aver chiuso”

editato in: da

Laura Torrisi, i 40 anni della moglie ancora bellissima

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo”. Con queste parole Laura Torrisi ha condiviso su Instagram la notizia del nuovo ricovero in ospedale. La splendida attrice è ancora alle prese con l’endometriosi, malattia femminile di cui soffre da tempo e verso la quale si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Sì, perché l’endometriosi è uno di quei mali presenti ma spesso affrontati in silenzio, di cui si parla sempre troppo poco. La Torrisi aveva già trascorso un Natale non proprio sereno, ed era stata lei stessa a condividere su Instagram un lungo post che spiegava le motivazioni del suo primo ricovero. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni da tempo combatte sia contro l’endometriosi che contro il leiomioma dell’utero e nel mese di dicembre ha avuto subire un intervento.

Dopo tre mesi tutto sembrava finito e l’attrice sperava fortemente di non soffrire più. Ma così non è stato e adesso è stata ricoverata nuovamente in clinica per tutti i controlli necessari, in attesa di scoprire se dovrà operarsi nuovamente. Le parole della bella Laura sono cariche di rammarico e, nonostante la sua consueta autoironia, non riescono a nascondere quel naturale pizzico di tristezza e preoccupazione, che qualunque donna proverebbe in cuor suo nella stessa situazione.

“Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare”, ha ironizzato l’attrice. “La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8…Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!”, firmato L.

Dopo il Capodanno in ospedale, Laura aveva dedicato ai suoi follower parole intrise di speranza, affinché il nuovo anno potesse essere un momento di rinascita e ripartenza. Purtroppo la vita non è prevedibile e adesso, splendida e forte come sempre, si prepara a un altro capitolo della sua personalissima battaglia. Dal canto suo può contare sull’affetto di tantissime persone, non solo fan ma anche amici che la conoscono da anni e non perdono occasione per mostrarle la loro vicinanza.

Tra i commenti al post spicca quello di Sandra Milo, fresca vincitrice del David di Donatello alla carriera, che con la bella Laura ha un sincero rapporto di amicizia: “Laura mia adorata, dai, quest’ultima prova da affrontare ancora e poi sarà tutta nuova vita! Sono con te! Ti voglio bene. Un abbraccio virtuale in attesa di poterlo fare realmente in sicurezza quando sarà possibile”.