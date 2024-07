Carolyn Smith ha smentito il ricovero in ospedale sul suo profilo Instagram: "Come al solito, io faccio ogni tre settimane il mio Spa Day"

Fonte: IPA Carolyn Smith

Le notizie corrono veloci, ma non sempre sono verificate: è il motivo per cui Carolyn Smith si è trovata costretta a smentire il suo ricovero in ospedale. Il suo “Spa Day” è conosciuto dai fan e dagli utenti che la seguono sui social: è un termine che ha coniato per descrivere la seduta di chemioterapia a cui si sottopone ogni tre settimane. Su Instagram, con un video, ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute.

Carolyn Smith smentisce il ricovero in ospedale

L’insegnante di ballo e grande protagonista della giuria di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, si è sottoposta al trattamento contro il cancro, come fa ogni tre settimane da quando è tornato. Su Instagram, ha condiviso uno scatto, con un titolo: “Spa Day”. Un modo per esorcizzare il trattamento, che, però, è stato frainteso: da lì, la condivisione di alcune notizie sul suo ricovero in ospedale. Ma, in realtà, non è mai avvenuto.

Molti utenti si sono preoccupati e la Smith ha scelto di rompere il silenzio e di intervenire personalmente con un video per fare chiarezza e spiegare le sue condizioni di salute. “Come al solito, io faccio ogni tre settimane il mio Spa Day. Perché sto facendo questo video? Perché ho visto un altro articolo online che fa allarmismo e dice che io sono ricoverata. Io vi dico sempre la verità e ve lo ripeto: ogni tre settimane, fino a quando sarò in vita, devo sottopormi alle cure”.

E ha aggiunto: “È da ottobre 2015 che faccio le cure…. Sono quasi 10 anni che non ho mai smesso le cure. Non è facile ed è stancante ma amo la vita e vado avanti perché ho tanti progetti da realizzare e amo vivere”. Per chiarire la situazione ed evitare qualsiasi malinteso, ha preferito dire la verità: nessun ricovero.

Come sta Carolyn Smith

Era il 10 marzo 2023 quando, ospite a Cinque Minuti, ha annunciato il ritorno del tumore e si è mostrata con il nuovo taglio di capelli. Questa è la storia di una donna dalla forza incrollabile che, sebbene abbia pensato di mollare, è andata avanti con il sorriso, con il suo spirito indomito, parlando apertamente della malattia e dandole un nome. Nessun “alieno”, nessun “intruso”. Cancro.

Già in passato la Smith aveva spiegato che si sta sottoponendo a un nuovo trattamento, che è più aggressivo rispetto ai precedenti. “La chemio è più tossica della prima che ho fatto. Devo farla ogni tre settimane per tenere a bada il tumore. È uno stile di vita in questo momento, fino a quando la ricerca non troverà qualcos’altro. Io sono una che regge, ma ogni tanto c’è qualche complicazione, malessere”. Ed è probabilmente per questo che ha scelto di intervenire in prima persona, per mettere a tacere sin da subito qualsiasi ri-condivisione della notizia e anche per tranquillizzare gli utenti che le hanno subito chiesto le condizioni. “Io sono a casa, ho fatto il mio Spa Day, il mio percorso oncologico. Sto bene, finché si sta bene dopo lo Spa Day, ma sto bene, vado avanti e son sempre sorridente“. Una forza della natura.