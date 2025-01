Patti Smith, malore durante un concerto: come sta

Patti Smith è stata protagonista di un malore a San Paolo in Brasile, durante un suo concerto. La cantante è stata soccorsa e, in seguito, è tornata sul palco

Grande paura per Patti Smith che è stata vittima di un malore di recente. La cantante, infatti, si è accasciata al suolo durante un evento, di cui era protagonista a San Paolo in Brasile, destando grande preoccupazione in tutti i suoi sostenitori. In seguito la musicista si è ripresa dal malessere e ha voluto salutare, in ogni caso, tutti quanti erano accorsi per sentire la sua voce con un ultimo pezzo.

Patti Smith, il malore in Brasile

Patti Smith è stata protagonista di un concerto a San Paolo in Brasile, a cui hanno partecipato anche i Soundwalk Collective. L’evento ha avuto luogo al Teatro Cultura Artística della famosa città sudamericana e prevedeva l’alternarsi di momenti di lettura di alcuni scritti della cantante con parentesi musicali.

Durante lo svolgimento dello spettacolo, però, la star ha subito un malore che ha destato molta preoccupazione in tutti i suoi sostenitori. La cantante, infatti, è caduta a terra improvvisamente, solo pochi minuti dopo l’inizio della manifestazione, ed è stata portata in fretta dietro le quinte dai paramedici presenti nel teatro. Gli stessi hanno provveduto a darle la prima assistenza, mentre tutto il pubblico presente attendeva, in apprensione, notizie sul suo stato di salute, visto quanto era accaduto.

Dopo questi momenti di apprensione, Patti Smith è tornata sul palco in sedia a rotelle accompagnata dai paramedici, come riportato da Folha de S Paulo, per salutare i suoi sostenitori ed eseguire il pezzo che l’ha resa nota al grande pubblico: Because The Night, suo successo del 1978.

Patti Smith, l’emicrania degli ultimi giorni

Le condizioni di salute di Patti Smith non sarebbero preoccupanti visto che la cantante è riuscita a tornare sul palco e a cantare dopo lo svenimento subito. Secondo quanto è reso noto, l’artista soffriva, da giorni, di un’insistente emicrania, che le arrecava molto disturbo. Alla base dello svenimento della cantante ci sarebbe proprio il suo malore che le avrebbe provocato anche un giramento di testa, mentre si stava esibendo.

Dopo quanto è accaduto a Patti Smith, il Teatro Cultura Artística ha diramato una nota per rassicurare ulteriormente tutti i sostenitori della cantante: “Patti Smith si è sentita stordita sul palco durante l’esibizione di oggi. È monitorata dai migliori dottori e personale”.

Anche i Soundwalk Collective hanno voluto ringraziare quanti sono intervenuti alla manifestazione attraverso un’Instagram story, svelando il malore che l’artista subiva da diversi giorni: “Grazie San Paolo per la tua bellissima energia e il tuo supporto stasera. È stata un’esperienza molto toccante per tutti noi. Grazie per essere stati lì. Patti ha sofferto di una forte emicrania negli ultimi giorni e ha avuto qualche capogiro sul palco, ma ha comunque voluto essere lì per tutti noi e per voi ed esibirsi oggi”.

Anche Patti Smith ha deciso di condividere un post social per assicurare tutti che questo momento complicato era passato: “Questo messaggio è per far sapere a tutti che sto bene. Ho avuto qualche capogiro dopo un’emicrania. Un piccolo incidente, ho lasciato il palco e sono tornata dopo dieci minuti, continuando a parlare con gli spettatori. Ho detto loro che stavo bene e ho cantato ‘Wing’ e ‘Because the nighti. Sono stata controllata da un medico straordinario e sto assolutamente bene. Per favore, non fidatevi delle storie che leggete altrove, con tutti i problemi nel mondo non merito tanta attenzione. Grazie per i vostri pensieri e la vostra preoccupazione. Fidatevi, sto bene”.