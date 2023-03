Carolyn Smith: “Il tumore è tornato”. Il taglio ai capelli e la forza incrollabile

Fonte: IPA Carolyn Smith parla del tumore a "Cinque Minuti"

A Cinque minuti, Carolyn Smith ha mostrato la sua forza incrollabile, oltre che il taglio dei capelli: si è rasata, di nuovo, ancora, perché il tumore è tornato. “L’intruso è tornato per la terza volta”, ha detto a Bruno Vespa. Nonostante il dolore di dare questa notizia, le sue labbra vestono il suo più bel sorriso, perché è conscia di essere un punto di riferimento per tutti coloro che lottano, come ha ammesso nel corso dell’intervista.

Carolyn Smith: “Il tumore è tornato per la terza volta”

“Hai tagliato i capelli stamattina e ti ho visto commossa”, ha detto Bruno Vespa nel salotto di Cinque minuti, con rispetto, delicatezza. “Questa volta è stato leggermente diverso dalle prime due volte. Questa volta l’ho fatto con la coscienza di quello che sto facendo”, ha detto Carolyn Smith, seduta composta, con un grande slancio, mentre lo schermo rimanda il momento in cui si è tagliata i capelli.

Una scelta che non ha preso alla leggera, e che ha anche dovuto compiere. “Questo nuovo farmaco è tossico, quindi potrebbero cadere i capelli”. Cosa fare, in questi casi? La prevenzione: rasare. Senza però rinunciare al sorriso e soprattutto alla speranza di potercela fare, un giorno. “L’intruso”, così viene chiamato durante l’intervista, è arrivato per la prima volta nel 2015: un tumore maligno al seno. A gennaio del 2018 la recidiva, fino alla lotta, che non è mai svanita del tutto.

Come sta Carolyn Smith

Cinque minuti che passano in un attimo: i secondi scorrono, così come le parole. “Provo un po’ di dispiacere, io sto sempre aspettando quelle bellissime parole: è finita. In questo momento non va così. Spero che il farmaco nuovo possa aiutarmi”, lo ha detto con una voce sincera, tagliente, ma soprattutto con quella speranza che non ha mai perso e che l’ha sempre accompagnata nel suo cammino impervio.

Ha anche ricordato il momento in cui ha iniziato a parlare apertamente della malattia. “Allora non si poteva dire tumore o cancro, adesso possiamo nominarlo”. Oggi è ancora l’intruso, certo, ma c’è anche più consapevolezza nell’uso delle parole, per arrivare al pubblico, a coloro che stanno lottando. Ed è proprio a loro che la Smith dedica un pensiero.

“Non mi sono affezionata all’intruso, ma questo percorso aiuta tante persone che sono nella mia stessa situazione. La vita, il tempo, mai perdere l’opportunità”. Proprio lei, che in tutti questi anni non ha mai perso una puntata di Ballando con le Stelle, e che conosce benissimo l’importanza di non cedere il passo alla malattia, ha sempre voluto mostrarsi con una forza incrollabile, concedendosi, ogni tanto, il “lusso” della debolezza.

Il taglio di capelli su Instagram

“Come si vede, ho un nuovo look dovuto alla necessità di ricominciare il nuovo percorso oncologico”. Così ha iniziato in seguito il suo post su Instagram, dove si è mostrata in video, sfoggiando il taglio ai capelli e facendo un riferimento all’8 marzo, giorno in cui si è sottoposta nuovamente alla terapia.

“Ho dovuto ricominciare le cure. Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità ci sta, sono anche umana ogni tanto”. Un fiume di commenti di sostegno e di supporto per lei: “Sei un esempio per tutti, una forza della natura e una grande combattente”.