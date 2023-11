Fonte: Ansa Carolyn Smith, il retroscena su "Ballando con le stelle"

Ospite de La Volta Buona, Carolyn Smith si è confessata nel salotto di Caterina Balivo, parlando del cancro, che è tornato nella sua vita nonostante le cure aggressive del passato, e di un retroscena su Ballando con le stelle, il programma che ormai è la sua casa da tanti anni.

Carolyn Smith, la sua storia e il retroscena su Ballando con le stelle

Nel salotto de La Volta Buona, Carolyn Smith ha avuto modo di raccontarsi, tra la leggerezza del suo lavoro e la voglia di vivere nonostante il suo tumore. La coreografa ha raccontato degli esordi della sua carriera e dell’amore con il marito Tino, da sempre la sua ancora, anche nei momenti più bui.

Carolyn aveva già alle spalle un matrimonio: “Mi ero sposata con un altro ballerino, ma non è finito bene. Eravamo due ragazzini, io ho pensato solo alla mia carriera e non avevo avuto altri fidanzati, ero inesperta”, ha raccontato.

Poi però è arrivato Tino, conosciuto sulla pista da ballo quando lui e la sua fidanzata d’allora erano entrambi suoi allievi: “Lui stava con la sua ex, ma io non ci pensavo. Solo quando sono tornata in Italia è nato qualcosa”. I due si sono sposati a Padova e da allora la ballerina vive stabilmente in Italia, dove la sua carriera è decollata.

L’avventura con Ballando con le stelle inizia nel 2007, come ha raccontato la stessa Smiyh: “Inizialmente io non avevo tempo per andare e ho declinato non troppo elegantemente l’offerta, mandando la produzione a quel paese. Io proprio non lo volevo fare lo show, ma poi sono stata richiamata e dopo aver fatto quella figuraccia ho dovuto dire di sì: devo ringraziare mia suocera, perché è stato per lei che ho accettato”.

Una battaglia lunga otto anni contro il tumore

Quella vita in cui tutto sembrava procedere a gonfie vele viene investita da una notizia sconvolgente: nel 2015 a Carolyn viene diagnosticato un tumore maligno al seno, che la costringe a scendere in pista e combattere contro quello che si sarebbe diventando il suo peggiore incubo.

“Io pensavo di esserne ormai fuori, invece sono otto anni che combatto“, ha raccontato la giudice di Ballando con le stelle, che dopo due operazioni e cure invasive ha visto la malattia ripresentarsi più aggressiva di prima.

Carolyn ha confessato ai microfoni di Caterina Balivo che già durante la scorsa edizione del dancing show sapeva già che il cancro era tornato: “Ho fatto i controlli prima della fine della scorsa edizione di Ballando, ma ho chiesto di non fare la chemio durante il programma perché era troppo complicato per me”.

Oggi la ballerina sta affrontando la sua battaglia con la stessa energia del passato, ma non ha mai fatto mistero di aver attraversato dei momenti di difficoltà: “Adesso so quello che devo fare, ma fino a quando non ho avuto la certezza del mio percorso di cure avevo degli attacchi di panico. La vita è troppo bella, non voglio perdere un attimo, e voglio riempirla di tante cose: mentre ci siamo è importante apprezzare tutto”.