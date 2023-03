“Stavolta fa più paura”, Carolyn Smith racconta la battaglia contro il cancro

Non è più la stessa, Carolyn Smith. Il tumore l’ha cambiata, senza però riuscire a toglierle il sorriso. “Stavolta fa più paura” ha raccontato il giudice di Ballando con le stelle a Verissimo, “ma la mia fragilità è la mia forza e continuerò a combattere fino a quando ne avrò le forze”.

La ballerina ha un cancro al seno dal 2015, dopo un intervento chirurgico e un ciclo di chemioterapia in seguito a una recidiva nel 2018, “l’intruso” – così come lo chiama lei – è tornato e stavolta, “fa più paura”. A supportare questa donna esempio di forza e resilienza, l’affettuoso marito e le amiche di sempre.

Carolyn Smith, la mia lotta contro il tumore

“È un tipo di tumore birichino, che non va mai via, si nasconde e ogni tanto ritorna” così Carolyn Smith ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite sui divanetti di Verissimo, il ritorno del cancro al seno contro cui la ballerina giudice di Ballando con le stelle combatte da ormai 8 anni. “Non c’è un farmaco in grado di uccidere questo tipo di tumore, ma la cosa buona è che non si è spostato, è sempre fermo nello stesso punto”.

A spaventare Carolyn Smith era l’incertezza di una cura: “La chirurgia stavolta non è possibile, non posso fare radioterapia e si pensava non potessi neppure accedere alla chemioterapia”. Per fortuna, è arrivato un nuovo farmaco, che ha permesso alla coreografa di ricominciare le cure, senza intaccare il fegato già compresso dalle terapie precedenti. “Tra gli effetti collaterali ci sono stanchezza, perdita dei capelli e nausea: affronto tutto, non è un problema”.

L’unica cosa che davvero pesa alla ballerina è l’aver perso il pieno controllo di mani e piedi. “Mi è capitato di svegliarmi in piena notte in preda al panico, senza sentire più nulla dal ginocchio in giù”. Le difficoltà, però, non l’hanno allontanata dalla passione della danza: “Continuo ad allenarmi, anche se, per riuscire a stare in piedi, sono stata costretta ad abbandonare i tacchi a favore degli anfibi”.

Al fianco di Carolyn Smith, l’amato Tino

“Tino non l’ha presa bene, non l’ha presa bene neanche le volte prima” ha raccontato Carolyn Smith parlando della paura del marito, il ballerino Ernestino Michielotto. “Quando è venuto a prendermi dopo la prima seduta di chemio, aveva un faccia così grigia, ‘o cambi quest’espressione o me ne vado’. Stavolta, però, riusciamo a viverla in modo più leggero”.

L’ironia le permette di affrontare senza arrendersi questa lunga battaglia, seppur Carolyn Smith non si nasconde dietro un finto sorriso e ammette di avere dei momenti di grande sconforto: “Non ho più il pieno controllo della mia vita. La prima volta era più facile, ma più si va avanti e più aumenta la paura”.

Dance for oncology, la danza terapeutica di Carolyn Smith

Carolyn Smith ha trasformato il proprio dolore in forza a supporto di tutte le donne colpite dalla stessa malattia, negli anni si è prodigata in numerose iniziative a sostegno delle pazienti oncologiche. Tra queste anche la Dance for oncology, corsi di ballo di gruppo totalmente gratuiti dedicati alle donne colpite da tumore al seno.

“A tutte le donne come me – ha detto la ballerina a Verissimo – voglio dire di sorridere allo specchio ogni mattina, anche quando non se ne ha la voglia. Siamo vive, abbiamo un’altra giornata che ci attende, viviamola al massimo, godiamoci ogni momento”.