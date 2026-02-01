Carolyn Smith a Verissimo: “30 sedute di radioterapia. Ho parlato del tumore con Re Carlo”

Carolyn Smith combatte da 11 anni contro il tumore. Negli anni è diventata un esempio di resilienza, di coraggio, perché si è sempre messa in prima linea per sensibilizzare e per condividere la sua diagnosi. La prevenzione è uno dei temi che la Smith porta in avanti: anche a Ballando con le Stelle aveva lanciato un messaggio in diretta. A Verissimo, nella puntata dell’1 febbraio, ha raccontato gli ultimi mesi e le 30 sedute di radioterapia.

Carolyn Smith a Verissimo: “Ho dovuto fare 30 sedute di radioterapia”

L’undicesimo anno di battaglia porta con sé una stanchezza nuova, più profonda, ma non toglie a Carolyn Smith quel sorriso che è diventato il suo scudo più prezioso. Ospite a Verissimo, la coreografa e storica giurata di Ballando con le Stelle si è raccontata con quella sincerità disarmante che la caratterizza, senza nascondere che, dopo oltre un decennio di lotta contro il tumore al seno, ci sono giorni in cui il peso si fa sentire. “Mi sto prendendo molta cura di me”, ha confessato a Silvia Toffanin.

“Mi sono stancata un po’ della mia situazione oncologica. Questo è l’undicesimo anno di battaglia, però sono ancora qua. Ogni tanto i momenti complicati ci sono. Il momento più complicato, devo dire, l’anno scorso a luglio, quando dovevo fare TAC e PET. Eravamo in vacanza a Sottomarina, e poi abbiamo ricevuto la telefonata. Non hanno chiamato me, ma Tino. Si è riattivato qualcosa, ma non solo un punto, tre punti: uno l’abbiamo eliminato, poi al solito posto e qualcosa sulla costola”.

Si è sottoposta ad altri esami, anche con un nuovo team. “Ho dovuto guardare dieci anni di carte perché non sapevo rispondere. Lì mi sono resa conto di quello che ho fatto. E ho detto ‘mazza che sei forte’. Ho dovuto fare 30 sedute, una al mattino e una al pomeriggio. Il primo giorno è stato devastante, un attacco di panico, vedevo tutto nero. Fra poco c’è il controllo, il 6 febbraio, ho la TAC e la PET. E vediamo se valeva la pena fare tutto questo, altrimenti andrò avanti lo stesso”.

L’incontro con Re Carlo e la Regina Camilla

Per Carolyn Smith nulla è scontato e la malattia, in questi undici anni, le ha trasmesso una lucidità rara sul senso del tempo. Il suo messaggio è un invito prepotente a non rimandare, a non sprecare i giorni in attesa di un momento perfetto che potrebbe non arrivare mai. “Niente è scontato, se hai il desiderio di fare qualcosa fallo, l’occasione è adesso”. E proprio di recente ha avuto la possibilità di chiudere un cerchio: sua mamma lavorava per la Regina Madre (Elizabeth Bowes-Lyon, mamma della Regina Elisabetta).

“Ho conosciuto la Regina Madre, la Regina Elisabetta, Lady Diana, ma Re Carlo e la Regina Camilla no”. O almeno così era fino a poco tempo fa: quando il Re e la Regina sono venuti in Italia, ha avuto l’opportunità di vedere entrambi. Prima la Regina Camilla, che quando ha sentito della chemioterapia di Carolyn ha subito avvertito un’assistente di portarla dal Re per parlare con lui. “Abbiamo parlato della situazione oncologica, poco poco, ma è stato un sogno, ero emozionata. Mi ha detto che dobbiamo sempre avere fiducia nella ricerca e nei medici“.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp