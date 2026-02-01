Anticipazioni Verissimo dell’1 febbraio: Silvia Toffanin accoglie Carlo Conti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Silvia Toffanin

Torna l’appuntamento imperdibile con Verissimo: domenica 1 febbraio Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nel suo salotto grandi ospiti, per un pomeriggio che spazierà tra grandi esclusive televisive, musica inedita e storie di straordinario coraggio.

La puntata di domenica andrà in onda alle 15.30 su Canale5, con un nuovo orario dopo la scelta di Mediaset di ridurre di 30 minuti l’appuntamento settimanale con Amici di Maria De Filippi.

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo

L’attesa è tutta per lui, Carlo Conti. Il celebre conduttore, che si appresta a dirigere e condurre il prossimo Festival di Sanremo, farà il suo debutto assoluto negli studi di Verissimo. Sarà un’intervista “ritratto” a tutto tondo: Conti ripercorrerà la sua sfolgorante carriera, ma soprattutto svelerà retroscena e curiosità sull’imminente kermesse musicale che condurrà insieme a Laura Pausini, commentando anche gli ultimi annunci sui duetti della quarta serata.

Ma non si parlerà solo del percorso professionale dell’uomo del momento: spazio anche alla vita privata, dagli esordi in radio all’amicizia con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, fino al matrimonio con Francesca Vaccaro.

Silvia Toffanin e gli ospiti di domenica 1 febbraio

Spazio alle grandi emozioni musicali con un duo d’eccezione: in studio ci saranno Kekko Silvestre, leader dei Modà, e Bianca Atzei. I due artisti presenteranno dal vivo il loro nuovo singolo, Ti amo ma non posso dirlo, un brano intenso che affronta con delicatezza e intensità il territorio fragile dei sentimenti non dichiarati. Il pezzo segna una nuova collaborazione dopo il successo di brani come La paura che ho di perderti e La gelosia, che hanno visto una collaborazione tra i due artisti. E sarà l’occasione per Kekko di raccontare anche il suo ritorno sulle scene dopo un periodo di riflessione.

Come di consueto Silvia Toffanin darà spazio a tantissimi ospiti: nel suo salotto ci sarà l’ex stella del tennis italiano Fabio Fognini, che si racconterà tra successi sul campo e la sua vita privata accanto a Flavia Pennetta, offrendo un ritratto inedito dell’uomo oltre l’atleta. E ancora accoglierà Eva Riccobono: la supermodella e attrice siciliana tornerà in tv per parlare dei suoi nuovi progetti professionali e della sua visione della moda oggi.

Attesissima anche la presenza di Samira Lui: la bellissima showgirl, attualmente al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, racconterà il suo momento d’oro e il legame con la sua famiglia, dopo la scelta di allontanarsi dai social in seguito alle pesanti insinuazioni di Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo.

Non mancheranno i momenti di profonda riflessione: Carolyn Smith, l’amata coreografa di Ballando con le Stelle, tornerà a condividere con il pubblico gli aggiornamenti sulla sua coraggiosa battaglia contro il tumore, diventando ancora una volta esempio di forza e positività.

Infine, una storia di eroismo civile: Silvia ospiterà Paolo Campolo, soprannominato l'”eroe di Crans-Montana”. Campolo racconterà i drammatici momenti del rogo scoppiato a Capodanno nel locale Le Constellation, dove grazie alla sua prontezza è riuscito a trarre in salvo numerosi ragazzi rimasti intrappolati tra le fiamme.