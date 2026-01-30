Samira Lui lascia i social ma parla da Silvia Toffanin dopo Falsissimo: ecco quando

IPA/Ansa Samira Lui da Silvia Toffanin

Negli ultimi giorni, seguiti alle dichiarazioni di Fabrizio Corona su Falsissimo, Samira Lui si è stretta nel più rigoroso silenzio e ha chiuso il suo profilo Instagram. Un gesto che ovviamente non è passato inosservato, soprattutto perché arriva in un momento delicato della sua carriera e alla vigilia di un’apparizione televisiva molto attesa. Domenica 1 febbraio, infatti, Samira sarà ospite nel salotto di Verissimo, pronta a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin dopo le recenti polemiche scatenate dal programma dell’ex Re dei Paparazzi.

La scelta di Samira Lui

La decisione di allontanarsi temporaneamente dai social, terreno che l’ha sempre vista attiva e presente, ha chiaramente suscitato una certa curiosità. Scegliere, in particolare in questo momento, il silenzio può diventare una forma di tutela personale, ma anche un modo alternativo per dire la propria. E Samira Lui, che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico grazie alla sua presenza fissa a La Ruota della Fortuna, sembra aver preferito affidare la propria voce a un contesto più protetto e strutturato.

Il riferimento è inevitabilmente alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, che nell’ultima puntata del suo programma ha chiamato in causa non solo Samira Lui, ma anche figure storiche della televisione italiana e vertici aziendali di Mediaset. Un’attenzione definita da molti eccessiva e controversa, alla quale l’azienda ha risposto prontamente attraverso comunicazioni ufficiali e azioni legali, ribadendo la volontà di difendere la reputazione dei propri volti e della propria storia editoriale.

Samira Lui a Verissimo

L’invito a Verissimo appare tutt’altro che casuale. Il programma di Silvia Toffanin, da sempre spazio di ascolto più che di scontro, sembra il luogo ideale per raccontare la propria verità. Samira Lui, volto amatissimo de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, avrà modo di parlare di tutto, probabilmente anche di quest’argomento così spinoso per l’azienda di Cologno Monzese finita, suo malgrado, nell’occhio del ciclone.

Non è la prima volta che Samira si racconta nello studio di Verissimo. In passato ha già dimostrato di saper andare oltre l’immagine che il pubblico può percepire di lei, tracciando un ritratto personale fatto di determinazione, studio e consapevolezza.

A sottolineare l’attesa, anche il profilo Instagram di Mediaset ha voluto omaggiarla con una foto luminosa e una dedica che mette in risalto sorriso, ironia e bellezza, qualità che da sempre la contraddistinguono e che le hanno permesso di raggiungere i risultati di oggi.

Pareva inoltre aperta la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo come co-conduttrice, circostanza poi smentita dalla diretta interessata. Il suo impegno è oggi interamente indirizzato verso La Ruota della Fortuna in cui non interpreta solo la parte della valletta ma è parte integrante del programma. “Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna“, aveva avuto modo di dichiarare, lasciando intendere che per il momento non ci sarebbe stato spazio per altro. Ricordiamo che la sua carriera è iniziata proprio in Rai e che ha già avuto a che fare con Carlo Conti: è stata infatti una delle concorrenti del suo Tale e Quale Show, dove aveva fatto una bellissima figura.