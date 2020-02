Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti

editato in: da

Classe 1972, Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti. I due sono genitori di Matteo, venuto al mondo nel 2014. La Vaccaro ha lavorato per tanti anni come costumista televisiva e, proprio grazie alla sua professione, nel backstage di Domenica In ha conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito.

Parlando del rapporto con la consorte, Conti ha più volte specificato che, grazie a lei, ha cambiato radicalmente vita, passando da un approccio ai sentimenti tipico del Don Giovanni alla dedizione totale per una sola donna.

Francesca Vaccaro e il celebre conduttore sono convolati a nozze nel 2012 dopo un anno di relazione. Testimone del loro matrimonio, celebrato il 16 giugno dell’anno sopra ricordato presso la suggestiva Pieve di Sant’Andrea a Cercina, è stato Leonardo Pieraccioni, amico di vecchia data di Carlo Conti.

Tornando alla Vaccaro è il caso di ricordare che, archiviata l’esperienza come costumista, è diventata stilista (come da lei stessa ricordato nel corso di un’intervista a Vanity Fair, il mondo della moda la appassiona fin da piccola, quando creava i vestiti per le sue bambole). Nel 2016 ha infatti dato vita al suo brand di abbigliamento, un progetto con sede in Toscana che si contraddistingue per la produzione sartoriale ma anche per il focus sulla lavorazione della pelle.

Francesca Vaccaro – che ha iniziato la sua storia con Conti poco dopo la fine del rapporto di lui con Roberta Morise – è molto attiva su Instagram. Sul social in questione condivide dettagli della sua vita privata. Si possono infatti vedere diversi scatti di coppia, ma anche numerose foto di famiglia (ai contenuti di lavoro dedica un profilo ad hoc legato al suo brand di abbigliamento).

Sempre dietro le quinte dei programmi condotti dal marito per fargli sentire il suo sostegno, Francesca Vaccaro ha davvero dato una svolta alla vita di Carlo Conti. Parlando di lei nel corso di un’intervista rilasciata a Di Più Tv qualche anno fa, il conduttore ha specificato di avere un grande rimpianto per quanto riguarda il loro rapporto, ossia quello di non averla sposata 3 o 4 anni prima.

Tutto è bene quel che finisce bene, però: oggi, infatti, Francesca Vaccaro e Carlo Conti sono una coppia inossidabile e due genitori felici, che non mancano mai di raccontare il loro bellissimo amore sui social e durante le interviste.