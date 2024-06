Ascolti tv del 6 giugno, Carlo Conti contro Francesca Chillemi

Fonte: Ansa Carlo Conti

Fino al 9 giugno i dati di ascolto tv non sono disponibili a causa di uno sciopero Nielsen

Su Canale 5 è tornata Francesca Chillemi con un nuovo episodio di Viola come il mare 2 e si è scontrata con Carlo Conti su Rai 1 che ha condotto Con il cuore, nel nome di Francesco.

Su Rai 1 Carlo Conti con grandi ospiti come The Kolors, Ricchi e Poveri, i Nomadi, Fausto Leali, Orietta Berti, Enrico Nigiotti, Maninni ha creato un grande spettacolo benefico, Con il cuore, nel nome di Francesco.

Quest’anno l’intento solidale della Raccolta Fondi è quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti in Terra Santa.

Su Rai 3 Domenico Iannacone è tornato con le sue inchieste in un nuovo episodio di Che ci faccio qui. Mentre su Rete 4 è andato in onda Quarta Repubblica.