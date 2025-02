Fonte: IPA Francesca Chillemi

Dopo la pausa sanremese che ha visto Mara Venier protagonista di una vera e propria galoppata all’insegna della musica, Francesca Fialdini è pronta a riprendere il suo posto alla guida di Da noi… A ruota libera. Domenica 23 febbraio, a partire dalle 17,20 su Rai1, tornerà l’appuntamento con il talk show che ogni settimana regala emozioni, storie e momenti di grande intrattenimento. Anche questa volta il salotto della prima Rete si riempirà di volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi senza filtri, tra carriera e progetti futuri.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 23 febbraio

La puntata di domenica vedrà tra i protagonisti il cast del nuovo film Follemente, diretto da Paolo Genovese, nelle sale dal 20 febbraio. A raccontare il progetto ci saranno gli attori Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini, oltre allo stesso regista. Un’occasione imperdibile per scoprire retroscena e curiosità sulla pellicola, che si preannuncia già come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica.

Edoardo Leo, amatissimo dal pubblico per il suo talento autentico, tornerà in studio dopo il successo delle sue ultime pellicole, mentre Pilar Fogliati, reduce da diverse esperienze di successo, condividerà con il pubblico le emozioni di questo nuovo progetto. Anche Maria Chiara Giannetta, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con Blanca e Don Matteo, si unirà alla conversazione, insieme alle straordinarie Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini, due attrici che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Gli altri ospiti

Ma le sorprese non finiscono qui. Tra gli ospiti attesi in studio ci sarà anche Francesca Chillemi, pronta a tornare sugli schermi nei panni di Suor Azzurra nell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti. La serie, amatissima dal pubblico di Rai1, ripartirà il 27 febbraio e Francesca racconterà le novità della nuova stagione, oltre a svelare qualche retroscena sul suo personaggio e sulle dinamiche che coinvolgeranno il convento più famoso della televisione.

Uno dei momenti più toccanti della puntata sarà senza dubbio l’intervista a Paolo Kessisoglu e sua figlia Lunita, in arte Iamollie. Padre e figlia hanno emozionato il pubblico del Festival di Sanremo con il brano Paura di me, un dialogo sincero e profondo tra un genitore e una figlia che racconta le insicurezze e le difficoltà dell’adolescenza. In studio, racconteranno l’esperienza sanremese, il significato del pezzo e il legame speciale che li unisce, regalando ai telespettatori un momento di grande intimità.

A chiudere la puntata, un’intervista importante e toccante. Francesca Fialdini accoglierà in studio Sophie Bertocchi, giovane attivista e divulgatrice che ha fatto della sensibilizzazione sulla salute mentale la sua missione. Sophie racconterà il suo percorso personale e parlerà del suo rapporto con Rose, il primo cane specializzato in assistenza psichiatrica certificato in Italia. Un argomento delicato e attuale, che conferma come Da noi a ruota libera sia uno spazio non solo di intrattenimento, ma anche di riflessione su tematiche importanti.

Dove e quando vedere Da noi… A ruota libera

L’appuntamento con Da noi a ruota libera è fissato per domenica 23 febbraio su Rai1, subito dopo Domenica In. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, tutte le puntate e le interviste saranno disponibili in replica e in streaming su RaiPlay.