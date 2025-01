Francesca Chillemi, è già finita con l’armatore Eugenio Grimaldi? Le strane parole di lui

Fonte: IPA Francesca Chillemi

Francesca Chillemi sarebbe tornata di nuovo single. A quanto pare sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore con l’armatore Eugenio Grimaldi, iniziata solo qualche mese fa. Da tempo i due non si mostrano più insieme e l’uomo, che non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo, si è lasciato andare sui social ad uno sfogo piuttosto insolito che sembra nascondere una rottura. Molto probabilmente quella con l’ex Miss Italia, oggi attrice di successo.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi si sono lasciati?

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi non starebbero più insieme. A lanciare lo scoop sulla vita sentimentale dell’attrice e dell’imprenditore, erede della nota famiglia di armatori napoletani, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che su Instagram ha pubblicato una riflessione social di lui dove non trova alcuno spazio la sua compagna. Anzi.

“Mi ritrovo in viaggio da solo e pensavo. All’età di 8 anni quando ero solo pensavo sempre ai miei genitori. Oggi ho 38 anni e quando sono in viaggio o da solo penso sempre ai miei figli. Chissà quando avrò 68 anni che farò? Probabilmente penserò solo a me stesso“, si legge nello screenshot condiviso nelle storie social da Parpiglia che ha scritto a corredo: “È finita tra Grimaldi e Chillemi? Beh sembrerebbe di sì”.

Per ora nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati: i due continuano però a seguirsi sui social. La Chillemi e Grimaldi sono stati paparazzati più volte insieme negli ultimi mesi ma non hanno mai parlato apertamente del loro rapporto. Lei ha pure conosciuto la madre di lui, come dimostrato da alcune immagini in cui chiacchiera amabilmente con la suocera (o forse dovremmo dire ex?).

Chi è Eugenio Grimaldi

Classe 1986, Eugenio Grimaldi è un noto imprenditore napoletano. Laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II, ricopre il ruolo di Executive Manager nel Grimaldi Group, azienda di famiglia fondata nel 1947 e che si occupa del trasporto marittimo. La sua carriera lo porta a viaggiare frequentemente intorno al Mar Mediterraneo, tra Grecia, Malta e Spagna, supervisionando una flotta di ben 150 navi.

È un grande appassionato di equitazione: ha vinto numerose competizioni e continua a gareggiare a livello internazionale. È stato sposato con Veronica Resca, da cui ha avuto tre figli. Da alcuni anni, Eugenio combatte contro il linfoma di Hodgkin, una malattia che ha affrontato con grande coraggio e determinazione. L’incontro con Francesca Chillemi sarebbe avvenuto a Palermo, ad una cena con amici in comune.

La vita privata di Francesca Chillemi

Prima di incontrare Eugenio Grimaldi, Francesca Chillemi è stata legata a lungo all’imprenditore Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, patron di Diesel. Insieme a lui ha avuto nel 2016 la figlia Rania. I due non sono mai convolati a nozze e la Chillemi non ha mai commentato troppo questa relazione: l’attrice è sempre stata molto riservata.

Prima di Rosso, ha avuto altre storie importanti, che hanno segnato il suo percorso: tra il 2005 e il 2009 è stata legata a Mutassim Gheddafi (il figlio del leader della Libia Mu’ammar), mentre tra il 2010 e il 2011 all’attore Francesco Scianna.

Nel 2014 l’incontro con Stefano, con il quale ha messo su famiglia anche se il matrimonio non è mai arrivato. La Chillemi non è stata immune ai pettegolezzi: si è vociferato con una certa insistenza (mentre era impegnata con Rosso) di un flirt con Can Yaman, suo collega nella fiction Viola come il mare.