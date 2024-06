Fonte: IPA Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso

Tornano a circolare voci che vedrebbero in crisi – stavolta ancor più grave della precedente – il matrimonio tra l’attrice ex Miss Italia Francesca Chillemi e il compagno Stefano Rosso. Ad attirare l’attenzione, anche l’assenza di lei a un importante evento di famiglia.

Crisi tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso?

“Pare che la frattura sentimentale sia profonda, anche se i due stanno facendo di tutto per riprovarci”: così si legge nella consueta rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi. Gli interessati sono Francesca Chillemi, ex Miss Italia e oggi amata attrice di fiction, e il compagno Stefano Rosso. Non è la prima volta che il loro matrimonio finisce nel mirino dei pettegolezzi, che lo definiscono spesso agli sgoccioli.

Anche stavolta, come nelle precedenti, né Chillemi né Rosso hanno risposto alle insinuazioni. Seppur lascia pensare l’assenza dell’attrice al compleanno di Renzo Rosso, il suocero noto imprenditore della moda. Che sia stato per motivi di lavoro? D’altronde, giusto qualche mese fa, l’ex Miss Italia aveva dichiarato al Corriere della Sera che in casa “non ci sono distinzioni di ruoli. Io e il mio compagno collaboriamo insieme. Siamo convinti che genitorialità e carriera possano coesistere”.

L’amore e la figlia Rania

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si conobbero più di 15 anni fa, attorno al 2010 tra loro ci fu un flirt che, tuttavia, ebbe vita breve. “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra, forse più io di lui. – aveva raccontato lei in seguito – Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa, però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo”.

I due si sono ritrovati nel 2015 e, l’anno successivo, frutto del loro amore è stata la piccola Rania. Stefano è figlio di Renzo Rosso, patron del brand Diesel, controllata dal gruppo OTB, di cui proprio Stefano è fondatore. L’imprenditore è inoltre amministratore delegato della società di investimento Red Circle Investments e, dal 2018, presidente della squadra di calcio del Vicenza. Nonostante gli onerosi impegni lavorativi, Francesca e Stefano si sono mostrati sempre uniti e affiatati, seppur le voci di una presunta rottura continuino a tornare nel corso degli anni.

Il presunto flirt con Can Yaman

Francesca Chillemi è protagonista della seguitissima fiction Viola come il mare, in onda su Canale 5. Al suo fianco l’affascinante attore turco Can Yaman – presto nelle vesti di Sandokan. La loro complicità sullo schermo aveva fatto immaginare una passione anche nella vita vera, specie dopo che l’attore, in un’intervista, descrisse la collega come “la sua donna ideale”.

Lei, già madre e impegnata con Rosso, schivò affermando che era stata la donna da lei interpretata, Viola, a conquistare Yaman. Al che lui, piccato, ribatté che: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario”. E pare che i due attori sul set abbiano più volte litigato, creando non poche tensioni sul luogo di lavoro. L’esperta di pettegolezzo Deianira Marzano aveva anche notato che i due avevano smesso di seguirsi reciprocamente sui social.

Insomma, anche se la relazione di Francesca Chillemi dovesse essere in crisi, di certo non sarebbe a causa di una sua presunta infedeltà sul set.