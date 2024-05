Viola come il mare 2 con Francesca Chillemi: foto, trama, quando e dove vederla

Al via la seconda stagione della fiction con protagonista l'ex Miss Italia insieme a Can Yaman

Fonte: Mediaset Viola Come Il Mare 2

Tornano in tv Francesca Chillemi e Can Yaman con la seconda stagione di Viola come il mare. La prima puntata va in onda eccezionalmente venerdì 3 maggio su Canale 5 mentre le altre cinque vengono trasmesse al giovedì sera. Inoltre i primi tre episodi della serie sono visibili dallo scorso 24 aprile in anteprima gratuita su Mediaset Infinity, dove hanno ottenuto un grandissimo riscontro. In una sola settimana, infatti, con oltre 3 milioni di ore viste, è il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital. Coprodotta da Rti e Lux Vide, società del Gruppo Fremantle e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la serie è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini.

Viola come il mare 2, numero puntate e anticipazioni

La seconda stagione di Viola come il mare è composta da 12 episodi divisi in sei prime serate, con l’ultima prevista per il 7 giugno 2024. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata 3 maggio 2024

Seconda puntata 9 maggio 2024

Terza puntata 16 maggio 2024

Quarta puntata 23 maggio 2024

Quinta puntata 31 maggio 2024

Sesta puntata 7 giugno 2024

Al centro della trama c’è Viola Vitale (Francesca Chillemi), ex Miss Italia con il potere della sinestesia che lavora come giornalista a Sicilia WebNews, una piccola ma agguerrita redazione di un giornale online di Palermo, che in questa seconda stagione si rinnova e accoglie nuovi personaggi. Tra questi il nuovo editore Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta), quasi un mentore per Viola, in grado di accompagnarla in un percorso di riscoperta professionale e personale.

Fonte: Mediaset

Al suo fianco anche la nuova direttrice Vita Stabili (Alice Arcuri), una donna determinata, indipendente, che sa quello che vuole e che finisce inevitabilmente per scontrarsi con Viola, e due nuovi giornalisti, Raffaele (Lorenzo Scalzo) e Maryam (Virginia Diop), che animano la redazione. Al fianco di Viola l’insostituibile Tamara (Chiara Tron), pronta a seguirla in ogni caso e in ogni servizio… sempre con la sua tipica poca voglia di fare.

Fonte: Mediaset

Ma le novità non finiscono qui, perché Viola non si occupa più di cronaca nera in senso stretto: il suo nuovo compito è quello di realizzare un podcast che parta proprio dalla cronaca per raccontare le storie umane che si celano dietro. Per farlo, Viola collaborare con Francesco Demir (Can Yaman) vicino di casa e affascinante ispettore di polizia, sempre affiancato dal suo fedele assistente Turi (Giovanni Nasta). La professionalità e l’intuito di Francesco sono fondamentali per risolvere i casi che lui e Viola si ritrovano ad affrontare insieme.

Fonte: Mediaset

In questa nuova stagione Viola stringe un rapporto molto stretto con il nuovo PM Matteo Ferrara, interpretato da Giovanni Scifoni, che però entrera in conflitto con Francesco Demir. Quest’ultimo deve inoltre fare i conti con sua madre, Sonia (Valeria Milillo), tornata a Palermo, che rimane vittima di un misterioso incidente che la lascia in pericolo di vita. Cos’è successo? E perché era tornata a Palermo? Queste sono due delle domande che si pone Francesco.

Fonte: Mediaset

Ma alla seconda, Viola sa già come rispondere… C’è una cosa che Viola tiene nascosta all’Ispettore, infatti, ed è quello che la madre di lui, Sonia, le aveva confessato appena prima di ripartire da Palermo: l’uomo con cui Francesco è cresciuto non è il suo vero padre! Sonia aveva telefonato a Viola per annunciare il suo imminente ritorno per parlare con il figlio e dirgli finalmente la verità. E mentre era al telefono con lei, Sonia stringeva tra le mani la stessa foto che ha anche Viola, la foto dell’uomo che ha scoperto essere suo padre. Possibile che Viola e Demir siano… fratellastri?!

Fonte: Mediaset

Dove vedere Viola come il mare 2 in tv e in streaming

Viola come il mare 2 è in onda ogni giovedì sera, fino a giugno, su Canale 5 (salvo cambiamenti improvvisi). È possibile seguire in streaming la serie su Mediaset Infinity.