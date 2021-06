Nadia Toffa, il ricordo indelebile e il regalo che avrebbe voluto

editato in: da

Nadia Toffa avrebbe compiuto 42 anni, ma se una malattia l’ha portata via troppo presto alla sua famiglia, agli amici e a i suoi tantissimi fan, il suo ricordo è indelebile nel cuore di tutte le persone che l’hanno amata o che l’hanno conosciuta e apprezzata grazie alla televisione.

Nadia Toffa è nata il 10 giugno del 1979 a Brescia e oggi avrebbe compiuto 42 anni, molto probabilmente senza grandi festeggiamenti come ha raccontato la madre Margherita in un’intervista rilasciata al Giornale di Brescia, a cui ha spiegato che Nadia non amava particolarmente questo giorno: “Festeggiava con sobrietà in famiglia e insieme agli amici, a volte a casa, altre al ristorante”. La mamma nello stesso contesto ha anche raccontato quale sarebbe stato il regalo che avrebbe voluto in occasione di questa giornata: una donazione alla Fondazione a suo nome che – come si può leggere sul sito – si occupa di raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la cura del cancro e altre malattie, ma anche per il sostegno delle persone bisognose e per promuovere progetti in zone svantaggiate. Sulla pagina Facebook della Fondazione le sono stati dedicati auguri speciali: “Oggi è il tuo 42mo compleanno: e noi vogliamo ricordarti così, solare come solo tu sapevi essere. Buon compleanno Guerriera!”

Ma tanti sono stati anche i messaggi pubblicati, da chi l’ha conosciuta e l’ha apprezzata sia a livello umano che professionale, in occasione di quello che sarebbe dovuto essere il suo 42 compleanno. A partire da Le Iene la trasmissione di Italia 1 in cui ha lavorato a lungo e che non manca mai di ricordarla. Loro hanno condiviso su Instagram una sua foto con su scritto: “Ci manchi tutti i giorni, oggi ancora di più” e nella didascalia dell’immagine hanno aggiunto: “Buon compleanno Nadia”. Un prato di tulipani è lo scatto scelto da Alessia Marcuzzi che ha aggiunto due hashtag: “Per te” e “Auguri Nadia”, accompagnati da un cuore. E poi le Storie come quella condivisa da Roberta Rei che ha pubblicato un’immagine della giornalista con scritto “Auguri sole”. Giulio Golia invece ha condiviso un’immagine che li ritrae assieme, sorridenti, mentre Nadia Toffa gli aggiusta a cravatta accompagnato dalle parole: “Auguri tesò”.

Tanti commenti e messaggi anche dai fan: segno tangibile che il ricordo di Nadia Toffa è rimasto indelebile.