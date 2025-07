Tale e Quale Show, l’altra verità sull’esclusione di Nadia Rinaldi

IPA Nadia Rinaldi

Ha fatto parecchio rumore lo sfogo di Nadia Rinaldi. L’attrice si è scagliata contro la produzione di Tale e Quale Show, dopo l’annuncio di Carlo Conti sul nuovo cast. Con un post su Instagram, la 57enne ha espresso tutto il suo disappunto per essere stata esclusa dallo show, accusando il programma di organizzare provini solo per facciata. Ma ora emerge un’altra verità sull’intera vicenda.

Nadia Rinaldi è stata davvero esclusa da Tale e Quale Show?

Stando a quanto riporta Affariitaliani.it, Nadia Rinaldi non avrebbe sostenuto il provino per Tale e Quale Show. O meglio, non lo avrebbe fatto quest’anno bensì in passato.

“Secondo quanto ci risulta, Nadia Rinaldi non è stata convocata quest’anno per sostenere il provino. – scrive il portale – Anzi, pare che le sia stato proprio detto di non presentarsi, avendo lei già sostenuto provini gli anni scorsi per entrare nel cast dello show di Rai1. Ma, pare, che nonostante questo, la Rinaldi si sia comunque presentata al cospetto del team del programma anche quest’anno per sostenere l’ennesimo provino”.

Audizione che, a quanto pare, non ha convinto autori e produttori tanto da spingere a scegliere altri concorrenti e a dare spazio a due persone che hanno già partecipato a Tale e Quale Show, ovvero Carmen Di Pietro e Gabriele Cirilli. Sarà vero?

Se così fosse verrebbe smentito il fatto di essere stata convocata, visto che la stessa Rinaldi ha scritto nel suo post: “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?”.

Per il momento nessun commento è arrivato da parte di Carlo Conti, autore e conduttore di Tale e Quale Show. Dal canto suo Nadia Rinaldi non ha di certo fatto passi indietro, anzi ha scherzato anche su sulla vicenda. “Che casino che ho combinato, buonanotte!”, ha scritto sui social con tanto di cuoricini.

Il suo sfogo ha raccolto il sostegno di tanti altri Vip del piccolo schermo, come ad esempio Serena Grandi, che ha commentato: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”.

Dello stesso pensiero anche Nina Soldano, la Marina di Un posto al sole, che ha aggiunto: “È sempre stato così ma ora è tutto, troppo esagerato”.

Le due, contrariamente a quanto ipotizzato da qualcuno, non hanno però sostenuto provini per Tale e Quale Show. Il loro gesto rappresenta semplicemente una presa di posizione sui meccanismi del mondo della televisione.

Il cast di Tale e Quale Show 2025

L’edizione 2025 di Tale e quale show prenderà il via il prossimo 26 settembre, come sempre in prima serata su Rai. Alla conduzione, ormai irremovibile, Carlo Conti. Al tavolo della giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

La nuova squadra di concorrenti è stata annunciata sui profili social della trasmissione. A sfidarsi a suon di canore imitazioni il prossimo autunno saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Nomi che, stando a quanto ipotizzato da Nadia Rinaldi, ma anche da Serena Grandi, apparterebbero tutti a un magico circolino del piccolo schermo, la versione televisiva del circolino gossip di Fabrizio Corona o di quello cinematografico di Michele Morrone.