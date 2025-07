Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi contro Conti? “Meritocrazia zero”

IPA Nadia Rinaldi

Un rifiuto brucia sempre, anche dopo decenni di onorata carriera. Nadia Rinaldi non ha preso bene l’esclusione da uno dei più seguiti programmi della televisione italiana. L’attrice ha sostenuto i provini per Tale e quale show, per la seconda volta, ma non è stata selezionata per far parte del cast definitivo e sui social sfoga tutta la propria frustrazione. L’attacco, velato ma di certo non blando, sembra essere diretto al conduttore Carlo Conti.

Lo sfogo di Nadia Rinaldi

Già nel 2021, l’attrice Nadia Rinaldi aveva provato a entrare nel cast di Tale e quale show, senza successo. Quattro anni dopo, Rinaldi ci riprova e, così come da lei stessa raccontato, sostiene ben più di un provino nel tentativo di diventare uno dei volti della nota trasmissione Rai. Così come la prima volta, però, nonostante l’impegno, l’attrice si è vista rispondere con un secco rifiuto. Un no che non ha accolto affatto bene, sfogando la propria frustrazione su Instragram.

“Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è già tutto pianificato?” chiede piccata Rinaldi in un post sul proprio profilo. Nella didascalica approfondisce l’esperienza, ribadendo che “nonostante il dispiacere, la delusione” non perderà mai “l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione”.

Lamenta la mancanza di “rispetto” da parte della redazione di Tale e quale, di cui Carlo Conti è conduttore da sempre, nei confronti degli artisti “selezionati” che “con devozione e umiltà” mettono “a servizio tutta la professionalità, ad oggi trentennale”. L’attacco è diretto ai meccanismi di selezione del cast, nei quali, secondo Rinaldi, vige “meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza”. La meritocrazia, secondo l’esperienza dell’attrice, “è ormai in via d’estinzione”.

Lo sfogo di Nadia Rinaldi ha trovato la solidarietà di alcune colleghe. L’ex Miss Italia Manila Lazzaro reagisce al post con l’emoticon di un applauso, mentre Serena Grandi scrive tra i commenti: “Hai ragione Nadia è tutto un circolino e sopratutto sono sempre inesorabilmente gli stessi!”. Che anche loro abbiano inutilmente tentato di accedere allo show di Conti?

Il cast di Tale e quale show 2025

L’edizione 2025 di Tale e quale show prenderà il via il prossimo 26 settembre, come sempre in prima serata su Rai. Alla conduzione, ormai irremovibile, Carlo Conti. Al tavolo della giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. La nuova squadra di concorrenti è stata annunciata sui profili social della trasmissione. A sfidarsi a suon di canore imitazioni il prossimo autunno saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli.

Nomi che, stando a quanto ipotizzato da Nadia Rinaldi e Serena Grandi, apparterebbero tutti a un magico circolino televisivo – la versione televisiva del circolino gossip di Fabrizio Corona o di quello cinematografico di Michele Morrone. Accanto a volti ormai ben consolidati della trasmissione come Gabriele Cirilli e Carmen Di Pietro, le novità tuttavia non mancano, dall’arrivo a sorpresa di Flavio Insinna all’esordio dell’influencer, ex gieffina, Antonella Fiordelisi.