Tale e Quale, la novità di Carlo Conti per farsi perdonare da Nadia Rinaldi

Dopo l'ultima polemica che ha travolto il varietà di Rai 1, il conduttore avrebbe deciso di rivoluzionare il format seguendo l'esempio di Milly Carlucci

Dopo più di dieci anni di messa in onda tocca reinventarsi. E per questo pare che Carlo Conti stia lavorando ad una importante novità per la prossima edizione del suo Tale e Quale Show. Il conduttore Rai avrebbe deciso di cavalcare l’onda della polemica scatenata da Nadia Rinaldi, esclusa dal cast di quest’anno, per introdurre qualcosa di diverso nello spettacolo.

A Tale e Quale Show arrivano gli imitatori per una notte?

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Carlo Conti starebbe valutando l’introduzione di una nuova figura a Tale e Quale Show: gli imitatori per una notte.

Un’idea che ricorda molto quella dei ballerini per una notte di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci ma ovviamente in questo caso tutto ruoterebbe attorno al format dedicato alle imitazioni.

Pare che il conduttore abbia già messo gli occhi su tre attrici: la già citata Nadia Rinaldi ma anche Serena Grandi e Nina Soldano (nota ai più per il personaggio di Marina in Un posto al sole). Il settimanale rivela che le tre potrebbero vestire i panni di imitatrici per una notte, sorprendendo il pubblico con performance inedite.

La scelta non è casuale: sono le tre attrici che hanno alimentato l’ultima polemica nata attorno a Tale e Quale Show. Tutto è iniziato dallo sfogo della Rinaldi, che ha espresso sui social il suo disappunto per essere stata esclusa dallo show, accusando il programma di organizzare provini solo per facciata.

Il suo sfogo ha raccolto il sostegno di tanti altri Vip del piccolo schermo, come ad esempio Serena Grandi, che ha commentato: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”. Dello stesso pensiero anche Nina Soldano, che ha aggiunto: “È sempre stato così ma ora è tutto, troppo esagerato”.

In realtà, però, sembra che solo Nadia Rinaldi abbia sostenuto il provino per Tale e Quale Show: Serena Grandi e Nina Soldano non avrebbero mai contemplato – almeno fino ad oggi – questa opportunità.

Per ora nessun commento è arrivato da parte di Carlo Conti. Indubbiamente l’idea degli imitatori per una notte potrebbe regalare nuova linfa vitale alla trasmissione e aggiungere ulteriore interesse da parte del pubblico nei confronti del programma.

Il cast di Tale e Quale Show 2025

L’edizione 2025 di Tale e quale show prenderà il via il prossimo 26 settembre, come sempre in prima serata su Rai. Alla conduzione, ormai irremovibile, Carlo Conti. Al tavolo della giuria Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

La nuova squadra di concorrenti è stata annunciata sui profili social della trasmissione. A sfidarsi a suon di canore imitazioni il prossimo autunno saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Nomi che, stando a quanto ipotizzato sul web da Nadia Rinaldi, ma anche dalla collega Serena Grandi, apparterebbero tutti a un magico circolino del piccolo schermo, la versione televisiva del circolino gossip citato da Fabrizio Corona o di quello cinematografico menzionato da Michele Morrone.