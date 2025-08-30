Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Carlo Conti

La prossima edizione di Tale e Quale Show deve ancora iniziare ma è già la più discussa. Dopo lo sfogo di Nadia Rinaldi, che ha implicitamente accusato la produzione di scegliere concorrenti più per la fama che per l’effettivo talento, ecco arrivare l’accusa di Lisa Fusco. Soubrette nota per l’incidente della spaccata in diretta tv e per le sue partecipazioni al salotto di Barbara D’Urso e al Grande Fratello Vip, che ora sarebbe stata esclusa dal varietà per via del suo peso. Troppo, a quanto pare, per il palcoscenico del venerdì sera di Rai 1.

Lisa Fusco scartata da Tale e Quale perché troppo grassa?

“Sono stanca di stare zitta”, ha dichiarato Lisa Fusco senza mezzi termini, prima di snocciolare una serie di rivelazioni sulla prossima edizione di Tale e Quale Show. Secondo il suo racconto, la soubrette sarebbe stata scartata ai casting del programma di Carlo Conti perché ingrassata di 12 chili: “Questa è discriminazione”, ha tuonato.

Il tutto sarebbe accaduto lo scorso 12 giugno quando Lisa Fusco si sarebbe presentata in Rai per sostenere un provino per Tale e Quale Show. Secondo la sua versione dei fatti, l’audizione sarebbe andata molto bene: avrebbe ricevuto l’applauso finale da parte degli autori dopo aver presentato varie imitazioni, da Angela Luce a Marilyn Monroe, fino a Milva.

“Io nasco come cantante di piano bar, sono più cantante di tante persone che vanno lì, sono intonata. Ho speso soldi, un pomeriggio intero e dieci giorni di prove private per prepararmi. Sono una professionista. Mi hanno pure detto “Come sei bella con la parrucca rossa, potresti fare Jessica Rabbit” e quando ho risposto che mancava il seno hanno detto “Non ti preoccupare, lo mettiamo noi”. Ma se già sapevate che ero più in carne, perché farmi perdere tempo?”, ha spiegato a Fanpage. A quanto pare, nonostante i complimenti, sarebbe arrivato il secco rifiuto.

“Mi hanno detto che ero grassa. – ha aggiunto – La televisione deve smettere di prendere in giro i professionisti, di far perdere tempo e denaro. Ho pianto non perché non mi avevano preso, ma perché mi hanno detto “Sei grassa”. Ho pianto, te lo confesso. Me la sono presa con me stessa, pensavo fosse colpa mia. Non deve succedere che questi autori facciano sentire male una persona, la facciano andare in depressione per una settimana”.

Lisa Fusco non ha voluto fare il nome di questo autore, ma ha ribadito di esserci rimasta male per le modalità. “Non voglio fare nomi. Gli autori di Tale e Quale Show, quelli sono. Sono tanti. Quando sono andata lì ne ho contati undici. Tutti “amore di qua, amore di là”, mi hanno applaudito e alla fine comunque non mi hanno presa. È un peccato, perché avrei potuto dare tanto. Non sono stata presa perché avevo qualche chilo in più. Non mi è chiaro se in quel programma dovevo fare le imitazioni oppure la modella. Oggi tutti parlano di body positivity e inclusività, poi ti scartano per qualche chilo in più. Questa è discriminazione“.



Carlo Conti pronto a farsi perdonare?

Al momento Carlo Conti non ha ancora replicato allo sfogo di Lisa Fusco. Ma la soubrette che oggi vive tra Napoli e Sharm el Sheik potrebbe entrare nella lista degli imitatori per una notte, la novità che il conduttore Rai vorrebbe introdurre quest’anno sulla scia del ballerino per una notte di Milly Carlucci.

Pare che il conduttore abbia già messo gli occhi su tre attrici: la già citata Nadia Rinaldi ma anche Serena Grandi e Nina Soldano (nota ai più per il personaggio di Marina in Un posto al sole).

La scelta non sarebbe casuale: sono le tre attrici che hanno alimentato l’ultima polemica nata attorno a Tale e Quale Show. La Grandi e la Soldano hanno infatti solidarizzato via social con la Rinaldi. A loro tre si aggiungerà anche la Fusco?

I concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2025 sono: Pamela Petrarolo, Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.