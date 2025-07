Carlo Conti sostituito, Tali e Quali passa a Nicola Savino

Lo spin off di Tale e Quale Show, incentrato sulle competizioni canore tra persone comuni, è pronto a tornare in televisione con un nuovo conduttore

Cambio della guardia a Tali e Quali. Data la sua ricca agenda, che include anche la prossima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha deciso di fare un passo indietro. Non sarà lui a condurre lo spin off di Tale e Quale Show: al suo posto ci sarà Nicola Savino. Quest’ultimo è tornato in Rai dopo tre stagioni a Tv 8.

Nicola Savino è il nuovo conduttore di Tali e Quali

Nicola Savino è il nuovo conduttore di Tali e Quali. Il programma, dopo aver riposato per una stagione per via degli impegni di Carlo Conti, tornerà presto in televisione ma senza il presentatore toscano. La tv di Stato ha deciso di affidarlo a Savino, che sarà anche al timone del nuovo show comico Freeze su Rai 2, insieme a Rocio Munoz Morales.

Giunto alla quinta edizione, Tali e Quali ritornerà in onda con ogni probabilità a gennaio 2026. Ma la data della messa in onda non è ancora certa mentre le puntate dovrebbero essere cinque. Non è chiaro neppure se andrà in onda il sabato sera, come in passato, o se verrà trasmesso il venerdì.

La decisione di affidare lo spin off di Tale e Quale Show a Savino permette a Conti di dedicarsi al prossimo Festival di Sanremo e allo stesso tempo offre alla rete uno show che ha ottenuto sempre buoni risultati.

La scelta di Savino appare poi coerente con la natura del format, visto che Nicola è un conduttore brillante, vivace e capace, che potrebbe regalare quel quid in più essendo abile nelle imitazioni.

Tali e quali dovrebbe essere registrato in coda all’edizione autunnale di Tale e Quale Show. Per questo è confermata in blocco la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Carlo Conti resta a Tale e Quale Show

Carlo Conti resta al timone di Tale e Quale Show, in partenza il prossimo 26 settembre. La nuova squadra di concorrenti è stata annunciata sui profili social della trasmissione. A sfidarsi a suon di canore imitazioni il prossimo autunno saranno: Pamela Petrarolo, Le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Antonella Fiordelisi, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Gianni Ippolito, Tony Maiello, Beppe Quintale, Insinna&Cirilli.

Una scelta, quella del cast, che non ha convinto tutti e che ha attirato pure qualche critica. Ad esempio, l’attrice Nadia Rinaldi si è lamentata di essere stata scartata ai provini, non esitando a lanciare gravi accuse alla produzione: “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è già tutto pianificato?”.

Ha poi aggiunto che “nonostante il dispiacere, la delusione” non perderà mai “l’autostima e la consapevolezza di aver amato e dedicato tutta la mia vita a questa meravigliosa professione”.

L’attacco è diretto ai meccanismi di selezione del cast, nei quali, a detta della Rinaldi, vige “meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza”. La meritocrazia, secondo l’esperienza dell’attrice, “è ormai in via d’estinzione”.

Lo sfogo di Nadia Rinaldi ha trovato la solidarietà di alcune colleghe. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha reagito al post con l’emoticon di un applauso, mentre Serena Grandi ha scritto tra i commenti: “Hai ragione Nadia è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi!”.