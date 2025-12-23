Tali e Quali, il ruolo (speciale) affidato a Carmen Di Pietro

IPA Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è stata tra le grandi protagoniste di Tale e Quale Show nel 2024 e nel 2025, e ora si appresta a prendere parte anche allo spin-off Tali e Quali, condotto da Nicola Savino. A partire da venerdì 9 gennaio 2026, in prima serata su Rai1, arriva lo spin-off del fortunato programma. E Carmen Di Pietro è tra le protagoniste più attese, con un ruolo speciale.

Carmen Di Pietro a Tali e Quali 2026

Colpaccio per Nicola Savino, che da gennaio conduce Tali e Quali (a febbraio, invece, lo attenderà il Dopofestival): ad anticipare la presenza di Carmen Di Pietro all’interno del programma è Davide Maggio. In realtà, le protagoniste dello show sono proprio le persone comuni: a loro va il compito di portare sul palco, settimana dopo settimana, alcune delle icone della musica italiana e internazionale. C’è di più: oltre che per le doti canore, le persone sono state provinate per la somiglianza con i loro idoli.

Sono previste ben quattro puntate: durante ogni serata si esibiranno dieci concorrenti, ma solo due per puntata avranno accesso alla finale. Ad attenderli ci sarà una sfida davvero avvincente, perché durante alla finale torneranno i quattro campioni delle scorse edizioni. Ma a rendere ancora più movimentato lo show ci penserà lei: Carmen Di Pietro, che per le prime tre puntate sarà una concorrente sempre diversa, “di fantasia”. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Ed è prevista, come sempre, la presenza di un giurato che cambia di puntata in puntata. Per la prima puntata, un ospite speciale: proprio Carlo Conti stesso. E noi stiamo già immaginando le esibizioni di Carmen, tra le concorrenti ormai più amate del programma.

Tali e Quali 2026, le novità

A dare l’annuncio nei mesi passati, imitando Conti, è stato Savino stesso a È sempre mezzogiorno: “Tali e Quali? Quello con Carlo Conti e di Carlo Conti? Certo, lo fa Savino, bene bene bene, io mi metto anche in giuria, lo fa Savino. C’è sempre naturalmente la giuria con Cristiano Malgioglio, col mio amico Panariello, e con Alessia Marcuzzi. Basta che si va a casa veloce, via, bene”. Tuttavia, non sarà Panariello a tornare in giuria, e il suo posto lo prenderà Massimo Lopez. Naturalmente non avrebbe potuto condurlo Conti, già impegnato in modo profuso nell’organizzazione di Sanremo 2026.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per dare un’ulteriore chance a chi sogna il palco, tornerà l’ormai iconico “Ascensore”: una vera e propria rampa di lancio che permetterà a candidati esterni di esibirsi davanti alla giuria in pochi secondi. Un’occasione d’oro per cercare di conquistare un posto tra i concorrenti titolari nelle puntate successive. Dietro le quinte, un team d’eccellenza: dal maestro Pinuccio Pirazzoli, che cura gli arrangiamenti musicali, ai costumisti, coreografi, truccatori e parrucchieri di Tale e Quale Show. A supportare i talenti ci saranno anche i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e la celebre actor coach Emanuela Aureli: un vero e proprio esercito di professionisti pronto a tirare fuori il meglio da ogni partecipante.

