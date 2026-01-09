Tali e Quali, le anticipazioni della prima puntata del 9 gennaio: il super ospite speciale

Le anticipazioni della prima puntata di "Tali e Quali", in onda stasera 9 gennaio: il super ospite-giudice speciale è Carlo Conti

IPA Nicola Savino e Carlo Conti

Stasera venerdì 9 gennaio, su Rai1, va in onda la prima puntata di Tali e Quali, con la conduzione di Nicola Savino. Il primo ospite, però, è lui: Carlo Conti, quarto giudice d’eccezione per questa prima serata. La nuova edizione del programma, che è uno spin-off del celebre Tale e Quale Show, condotto da Conti stesso, ci propone dei talenti sconosciuti che si metteranno alla prova vestendo i panni dei loro idoli. Ecco le anticipazioni della puntata.

Tali e Quali, le anticipazioni della prima puntata

Non sono i vip a trasformarsi negli artisti nazionali e internazionali, bensì le persone comuni, coloro che magari hanno sempre sognato di misurarsi con un palco importante. Potranno farlo su Rai1, per mostrare il loro talento e di cosa sono capaci: stasera venerdì 9 gennaio torna Tali e Quali, la cui conduzione è affidata per la prima volta a Nicola Savino (lo attende anche il DopoFestival).

La curiosità è che chi è stato selezionato per partecipare al programma non ha solo dalla sua il talento vocale, ma anche una certa somiglianza con l’artista che porta in scena. Per ogni puntata avremo l’occasione di vedere dieci artisti e il loro talento, finora sconosciuto al grande pubblico. La giuria è composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez (che prende il posto di Giorgio Panariello, ha lasciato il posto dopo ben sette anni), e il quarto giudice (cambia a ogni puntata) è Carlo Conti, ospite d’eccezione.

Solo i migliori due concorrenti dei dieci che si esibiranno stasera andranno direttamente in finale, dove ad accendere la sfida ci saranno anche i quattro Campioni delle precedenti edizioni. Al centro della puntata non c’è solo la musica, così come lo spettacolo, ma anche le storie dei concorrenti, che verranno raccontate in modo personale, con filmati girati in studio e nella loro abitazione, ma anche nei contesti che li vedono protagonisti ogni giorno. La presenza d’eccezione è Carmen Di Pietro, che nelle prime tre puntate sarà una “concorrente di fantasia”.

A che ora va in onda Tali e Quali e dove vederlo

La prima puntata va in onda stasera 9 gennaio 2026 su Rai1, a partire dalle ore 21.30, ed è possibile seguire il programma, oltre che in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, anche on demand nei giorni successivi. Savino, in un’intervista concessa a Sorrisi, ha definito la nuova avventura come “un sogno a occhi aperti”, visto che è il suo debutto in prima serata su Rai1. A tenere il suo “battesimo” televisivo è Carlo Conti, impegnato al momento nell’organizzazione del Festival di Sanremo.

“I concorrenti sono persone comuni che salgono sul palco per celebrare i propri idoli: sia personaggi storici della musica italiana sia icone ‘moderne’ come i cantanti dei gruppi K-pop. Tale e Quale Show è un gioco di vip, c’è chi è bravo e chi no. Invece i concorrenti di Tali e Quali sono sempre di un livello altissimo, perché ciò che vogliono è omaggiare i loro beniamini“. Ci attende pertanto una gran prima serata.

